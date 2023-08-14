Gelin hep birlikte efsaneyi geri getirelim.

Duayen siyasetçi Murat Karayalçın bir milyon 300 bin CHP’liye uzun bir mektup yazarak, sorunları tespit ederek önerilerde bulundu.

Karayalçın’ın uzun mektubunu özetliyorum:

“Bana göre sorun kişisel değil, yapısaldır. Partimizin örgüt yapısı, yerelden merkeze, yeniden yapılandırılmalıdır. Yani Partimizde yeni bir siyasi mimariye ihtiyacımız var. Böylelikle CHP’nin efsanevi örgütünü tam kapasiteyle çalıştırabileceğiz.

CHP örgütü çok uzunca bir süredir kapasitesinin altında çalıştırılmaktadır.

Birincisi yerelde güçlü nitelikli bir örgüt yapısı ve ona dayalı bir ön seçim;

İkincisi de genel merkez ve yerel örgütler arasında, parti oligarşisini önleyen, parti kapasitesini artıran yeni bir yetki paylaşım modeli.

Durumumuz çok ciddidir ama asla umutsuz değildir.

Partimizde yapısal dönüşümü sağladığımızda efsane geri dönecektir.

Birinci ilkemiz, Partimizin bütünlüğüdür. Buna halel veremeyiz. CHP’nin örgütsel bütünlüğü hepimizin kırmızı çizgisi olmalıdır.

İkinci olarak başta Sayın Genel Başkan olmak üzere birbirimizin saygınlığına özen göstermeliyiz.

Üçüncü ilke açıklık olmalıdır. Kimi eleştirdiğimizi, neyi eleştirdiğimizi, ne istediğimizi çok açık bir biçimde ortaya koymalıyız.

Cumhuriyet Halk Partisi örgütü bir efsanedir.

Örgüt siyasi sıfır noktasına da inebiliyor, %41 noktasına kadar da çıkabiliyor.

Neden yüzde 40’larda değiliz de yüzde 20’lerdeyiz?

Örgütün yüksek kapasite ile çalışması dört şeyin eş zamanlı ve eş değerli olarak sağlanmasına bağlıdır:

-Örgütlenme etkenliği,

-Örgütün adayları seçmesi,

-Örgütün siyaseti belirlemesi,

-Örgütün olağan işlevi,

Örgütlerimiz yalnızca örgütün olağan işleri diye adlandırabileceğimiz ‘broşür-afiş-pankart’ işleri ile seçim işleri ile sandık güvenliği işleri ile sınırlı bir hizmet üretmektedir

Bu durum Cumhuriyet Halk Partisi’nde ‘oligarşik’ bir yönetimin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak CHP’nin efsane örgütü kapasitesinin altında çalıştırılmaktadır.

Önerim şöyledir:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm üyeleri, illerinde, dört alanda değerlendirmeye tabi tutulacak ve bunlardan puan toplayacaklardır.

Konular ve puanlar (ağırlıkları) şöyledir:

-Eğitim: 40 Puan

-Parti Görevleri: 30 Puan

-Aidat: 20 Puan

-Kıdem: 10 Puan

En düşük puan da parti kıdemi için ayrılmıştır.

Önerim biraz KPSS sistemini andırıyor. Her partili puan toplayacaktır.

Belli sayıda puanın toplanması; en yüksekten başlayarak sırasıyla milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adayı olabilmek için de o sayıdan daha yüksek sayıda puanın toplanması gerekecektir.

Genel Başkanlık için süre sınırlamasını önermiyorum.

PM üye sayısının 200 olmasını öneriyorum.

PM Genel Kurulu, CHP’nin en büyük buluşma platformu olacaktır.

Olağan İşler

1-İl ve ilçelerimizdeki üye yapısının, oralardaki toplumsal doku ile uyumlu olmasını bir örgütlenme ilkesi olarak benimsemeliyiz

2-Partimizde olası tüzük ve program ihlallerini önlemek için mevcut disiplin kurulu, etik kurul gibi yapıların yeterli olmadığı kanısındayım.

3-Partimizin nüfusu yüksek olan illerdeki örgütlerinde yönetim kurulu üye sayısı 40’a kadar çıkabilmektedir. Önerim, daha fazla üye sayısı ile illerimizde bir meclis oluşturulması ve bunun içinden bir il yönetim biriminin seçilmesi ya da atanmasıdır.

Ancak Altı Ok’un ve onun yanı sıra, siyasi kimliğimizin, yani programımızın, değişmeyecek olan üç taşıyıcı kolonu var:

-Atatürkçüyüz,

-Solcuyuz,

-Aydınlanmacıyız,

2023 Mayıs seçimleri sürecinde katıldığım her toplantıda partililerimizin tempolu bir biçimde ‘iktidar, iktidar’ diye haykırışlarına tanık oldum.

Evet, bunu yapabiliriz, iktidara gelebiliriz!

Ama önce örgütümüzün kapasitesini yükseltmeliyiz.

Gelin hep birlikte efsaneyi geri getirelim.

-Yaşasın Cumhuriyet,

-Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi,

-Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi örgütü…”