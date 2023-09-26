Gelinfeneri bitkisi böbrek rahatsızlıklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Gelinfeneri bitkisi; Deri hastalıkları ve böbrek rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir.

BÖBREK HASTALIKLARI NELERDİR?

En sık görülen böbrek hastalıkları; kronik böbrek hastalığı, akut böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonları, polikistik böbrek hastalığı, glomerülonefrit ve böbrek taşı gibi rahatsızlıklardır.

Hastalıktan etkilenen dokulara göre farklı etkileri ve işleyiş dinamiği olan hastalıklarda görülebilmektedir.

GELİNFENERİ BİTKİSİ NASIL KULLANILMALIDIR?

Gelinfeneri bitkisi, meyveler kurutulduktan sonra su içerisinde kaynatılarak kullanılır. Aynı zamanda meyveler taze olarak da tüketilebilmektedir. Ayrıca deri iltihaplarını yumuşatmak için yaprakları kullanılabilir.

Gelinfeneri bitkisi hazırlamak için, 50 gr meyve ve bir çorba kaşığı yaprak, 1 litre su içerisinde yaklaşık 30 dakika boyunca kaynatılır. 2 saat süre dinlendirildikten sonra her gün 2 bardak içilmelidir. Ayrıca, yapraklar haşlanarak elde edilmiş olan su, diş ağrısı ve sıtma için faydalıdır. Elde edilen su ağızda çalkalanarak kullanılır.

Gelinfeneri bitkisi, veteriner hekimlikte de kullanılabilir. Kuşpalazı hastalığına karşı oldukça etkisi olan Gelinfeneri bitkisi, yemlerin içine karıştırılarak hayvanlara verilir. Gelinfeneri bitkisinin gözle görülür bir yan etkisi yoktur. Ancak her ihtimale karşı, aşırı bir kullanım yapılmamalıdır. Özellikle bitkinin zehirli olan kısımları temizlenerek sadece meyveleri tüketilmelidir. Uzun süre su içerisinde bekletilmiş olan meyveler tüketilmemeli ve taze olarak kullanılmalıdır.