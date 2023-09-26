Gelinfeneri bitkisi sarılığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan sarılığa iyi gelen gelinfeneri bitkisinin faydaları dikkat çekti.

SARILIK NEDİR?

Kana rengini veren ve oksijen taşıyan yapılara hemoglobin denir. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) ana yapısını oluşturan maddedir.

Alyuvarların vücuttaki ömrü yaklaşık 120 gündür. 120 gün sonrasında kanda bulunan alyuvarlar yıkılıp yenilenir. Alyuvarlardaki bu hemoglobin maddesi yıkıldığı zaman bilirubine dönüştürülür. Bilirubin ise sarı renkli bir maddedir. Karaciğer, bilirubinin vücuttan uzaklaştırılması ile görevlidir. Fakat bilirubin herhangi bir nedenle vücuttan yeteri kadar uzaklaştırılamazsa kan dolaşımına katılır ve cildin, mukozaların ve göz akının sarı renkte gözükmesine neden olur.

SARILIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Göz içi ve ciltte sarılık

-Kaşıntı

-Halsizlik/yorgunluk

-Koyulaşan idrar

-Açık renkli dışkı

-Karın ağrısı

-Kilo kaybı

-Ateş

GELİNFENERİ BİTKİSİ NASIL KULLANILMALIDIR?

Gelinfeneri bitkisi, meyveler kurutulduktan sonra su içerisinde kaynatılarak kullanılır. Aynı zamanda meyveler taze olarak da tüketilebilmektedir. Ayrıca deri iltihaplarını yumuşatmak için yaprakları kullanılabilir.

Gelinfeneri bitkisi hazırlamak için, 50 gr meyve ve bir çorba kaşığı yaprak, 1 litre su içerisinde yaklaşık 30 dakika boyunca kaynatılır. 2 saat süre dinlendirildikten sonra her gün 2 bardak içilmelidir. Ayrıca, yapraklar haşlanarak elde edilmiş olan su, diş ağrısı ve sıtma için faydalıdır. Elde edilen su ağızda çalkalanarak kullanılır.

Gelinfeneri bitkisi, veteriner hekimlikte de kullanılabilir. Kuşpalazı hastalığına karşı oldukça etkisi olan Gelinfeneri bitkisi, yemlerin içine karıştırılarak hayvanlara verilir. Gelinfeneri bitkisinin gözle görülür bir yan etkisi yoktur. Ancak her ihtimale karşı, aşırı bir kullanım yapılmamalıdır. Özellikle bitkinin zehirli olan kısımları temizlenerek sadece meyveleri tüketilmelidir. Uzun süre su içerisinde bekletilmiş olan meyveler tüketilmemeli ve taze olarak kullanılmalıdır.