26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gemiden dünyanın en derin çukuruna düştü

Dünyanın en derin çukuru olarak bilinen Mariana Çukuru'na düşen tek insan Cemil Çakır yeniden gündem oldu. 2013 yılında Meksika'ya yük taşıyan gemide çalışırken çukura düşen Çakır'ın aradan geçen 9 yılda en ufak bir izine bile rastlanmadı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:42
Takip Et

Gemiden dünyanın en derin çukuruna düştü. Düşen kişi Türk

Gemiden dünyanın en derin çukuruna düştü
+
Aa
-

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, 2013 yılında Tayvan'dan Meksika'ya yük taşıyan gemide çalışan Cemil Çakır, 11 bin metre ile dünyanın en derin noktası olan Büyük Okyanus'taki Mariana Çukuru'na düştü. Arama çalışmalarında Çakır'dan hiçbir iz bulunamazken, Çakır ailesi çocuklarının bulunmasını talep etti.

Türk şirketine ait Özgür Aksoy Gemisi Tayvan'dan Meksika'ya yük götürmek üzere demir almıştı. Gemi, 21 Ekim günü Japonya açıklarında, Büyük Okyanus'ta ilerlerken, mürettebattan 26 yaşındaki Cemil Çakır 11 bin metre ile dünyanın en derin yeri olan Mariana Çukuru'nun bulunduğu bölgede suya düştü. Ancak yaklaşık 9 saat süren arama-kurtarma çalışmalarından hiçbir sonuç alınamadı.

ÇOCUKLARININ CENAZESİNİ İSTEDİLER

Baba Nuri Çakır, konuyla ilgili yıllar önce yaptığı açıklamada, "Haberi nereden verdiler, bilmiyorum. Bir telefon geldi 'başınız sağ olsun' dedi. İntihar etmiş süsü veriyorlar. İntiharla bir ilişkisi yok bunun. Kaybolduğuna dair bir delil yok, öldüğüne dair de bir delil yok. Öldüyse cenazesini istiyoruz, ölmediyse de canlısını istiyoruz. Biz kimseden başka bir şey istemiyoruz. İntihar etmiş olması mümkün değil. Bir insan sevinçle gittiği bir işte intihar eder mi? İntihar edecek adam bu olaydan 15 gün önce ağabeyinden para ister mi?" dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mehmet Akozan
26.11.2022 12:10
Fotolar Marianna çukuru değil. Belize'de Great Blue Hole adı verilen bir dalış noktası. Marianna çukuru kuyu gibi değildir sadece geniş derin bir bölgedir.  
 
Doğrucu
26.11.2022 11:35
Gencin bence buraya düşmesi imkansız, derin yerin çevresi çok sığ, yük gemisi oralarda karaya oturur.  
 
Hasan
26.11.2022 11:16
Bu tür kötü olaylar bize nasip olur. Başka güzel şeyler başka ülkelere.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
2
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
3
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
4
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
5
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
6
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
7
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Trafik kazasında sonucunda çüreyen kolunu doktorun ilgisizliğine bağladı. Vatandaştan şok iddia
﻿Trafik kazasında sonucunda çüreyen kolunu doktorun ilgisizliğine bağladı. Vatandaştan şok iddia
﻿Trafik kazasında sonucunda çüreyen kolunu doktorun ilgisizliğine bağladı. Vatandaştan şok iddia
﻿Çakmak bomba gibi patladı 
﻿Çakmak bomba gibi patladı 
﻿Çakmak bomba gibi patladı 
﻿FETÖ operasyonunda 16 gözaltı. O anlar kamerada
﻿FETÖ operasyonunda 16 gözaltı. O anlar kamerada
﻿FETÖ operasyonunda 16 gözaltı. O anlar kamerada
﻿Saksağanın vefası
﻿Saksağanın vefası
﻿Saksağanın vefası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.