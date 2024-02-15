Kim içti la bu birayı... Okyanusların derin çukurunda yani 11 bin metre derinlikte bira şişesi bulundu

Merve Elçi
Kim içti la bu birayı... Okyanusların derin çukurunda yani 11 bin metre derinlikte bira şişesi bulundu
Dünya okyanuslarının en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru'nda çalışmalar yapan bilim insanları yaklaşık 11 bin metre derinlikte bira şişesi buldu. Keşfi yapan okyanus bilimci Dr. Dawn Wright "Bizden önce ulaşmış" dedi.

İnsanoğlunun doğa üzerinde yarattığı tahribata bir ilginç olay daha eklendi.

Tüm habitatlar bu yıkımdan payını alırken bu kez Mariana Çukuru'nda araştırmalar yapan bilim insanlarının bulguları arasında bir "bira şişesi" yer aldı.

MARİANA ÇUKURUNDA BİRA ŞİŞESİ BULUNDU

Batı Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve "Dünya okyanuslarının en derin noktası" olarak bilinen Mariana Çukuru'nda bulunan bu bira şişesi konusunda açıklamalarda bulunan okyanus bilimci Dr. Dawn Wright "İnsanlık olarak, okyanuslar ve bağımlı olduğumuz diğer habitatların sağlığı için DAHA İYİSİNİ yapmamız gerektiğinin bir başka kanıtı!

"BİZDEN ÖNCE ULAŞMIŞ"

Bu çöp, dünyamızın kirlenmemiş bir bölümüne bizden önce ulaşmayı başarmıştı. İnsanların doğal dünyayı ne kadar derin ve geri dönülmez bir şekilde etkilediğinin bir sembolü oldu..." dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği bu olay sonucunda insanların dünyanın en ıssız yerlerini bile nasıl kirlettiği detayı ortaya çıktı.

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Bazı kullanıcılar ise şişenin bu kadar derinlikte nasıl kırılmadığını merak etti.

MARİANA ÇUKURUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Mariana Çukuru olarak bilinen yer, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bulunan ve 2015 yılında yaşanan bir felaket sonucunda oluşmuş bir çukurdur. Bu çukur, yeraltı suyunun maden ocağındaki bir barajın çökmesi sonucu çevreye zarar veren büyük bir çamur dalgası oluşturmasıyla oluşmuştur.

MARİANA ÇUKURUNDA BULUNAN BİRA KEŞFETİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Mariana Çukuru'nda bira şişesi bulunması olayı insanlığın yarattığı kirliliğin ulaştığı korkunç boyutları göstermiştir.

Bu keşif, insan faaliyetlerinin doğal dünyayı ne kadar derin ve geri dönülmez bir şekilde etkilediğini gözler önüne serer.

Kirliliğe karşı acil önlem alınması gerektiği gerçeğini hatırlatır.

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