Genç kızların silahlı kavgası. Yer Sakarya

Sakarya'da akşam saatlerinde öğrenci oldukları düşünülen kızlar sebebi bilinmeyen tartışmanın büyümesi üzerine saç saça baş başa kavga etti. Kavga edenlerden birinin elinde silahla ortaya çıkması yürekleri ağza getirdi.

KAYNAK: İHA
Genç kızların silahlı kavgası. Yer Sakarya

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde genç bir kız, elindeki silahla başka bir genç kıza saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAÇ SAÇA, BAŞ BAŞA KAVGA

Olay, Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci oldukları değerlendirilen iki genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda gençler saç saça baş başa birbirlerine girdi.

TABANCALI KIZ KAÇTI

Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sona ererken, elinde tabanca bulunan genç kız kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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