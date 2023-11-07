İş Bankası'ndan dokuz ayda dudak uçuklatan kâr

İş Bankası, yılın dokuz ayında 52 milyar TL ile dev bir kâra imza attı. Bankanın öz kaynak büyüklüğü de 221,7 milyar TL düzeyine ulaştı.

KAYNAK: AA
İş Bankası'ndan dokuz ayda dudak uçuklatan kâr

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, Banka, Eylül 2023 itibarıyla aktif büyüklüğünü yıl sonuna göre yüzde 47,6 artırarak 2,1 trilyon TL'ye yükseltti ve "Türkiye'nin en büyük özel bankası" olmaya devam etti. Bankanın 9 aylık kârı 52 Milyara ulaşırken, geçen yıl aynı dönemde 38 milyar lira kâr etmişti.

Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet sunumuyla, tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olmayı sürdüren İş Bankası'nın toplam mevduat hacmi de Eylül 2023 döneminde 1,5 trilyon TL oldu. Türk parası mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 85,1 artarak 714,9 milyar TL'ye yükseldi.

Eylül 2023 itibarıyla, Bankanın nakdi kredi hacmi 1 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 370,6 milyar TL'ye ulaştı ve ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,4 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

"İŞ BANKASI, CUMHURİYET'İN İKİNCİ YÜZYILINDA DA EKONOMİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama onurunu yaşadığımız bu dönemde, Cumhuriyetimizin ve Bankamızın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Kuruluş misyonumuz çerçevesinde ülkemizin kalkınmasında her zaman öncü rol üstlenen İş Bankası, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da ekonomiyi desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre, inovasyonun, yapay zekanın ve teknolojinin her alanda öncüsü olan İş Bankası, Cumhuriyet'in ve Bankanın 100. yılına özel olarak bu dönemde 100. Yıl Girişim Sermayesi'ni kurdu. Türkiye'nin girişimcilerini küresel ölçekte desteklemeyi hedefleyen fon ile girişimcilerin, teknolojik yatırımlarını hız kesmeden sürdürmeleri sağlandı.

İş Bankası'nın mobil uygulaması İşCep'in, "Geleceğin Bankası" vizyonu doğrultusunda dijital bankacılığa verilen önem çerçevesinde müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere dinamik bir şekilde geliştirilmesine devam edildi. Türkiye'nin ilk mobil bankacılık uygulaması olarak hayata geçirilen ve 13,5 milyon kullanıcıya erişen İşCep, uluslararası finans yayını Global Finance tarafından düzenlenen "En İyi Dijital Banka Ödülleri"nde "Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülüne layık görüldü.

YILIN İLK DOKUZ AYINDA 52 MİLYAR TL DÜZEYİNDE NET KÂR

Dijital kanalların yanı sıra platform bankacılığıyla da müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmayı hedefleyen Banka, bu alandaki stratejik girişimlerini devam ettirdi ve servis modeli bankacılığı kapsamında GetirFinans'a 50 milyon dolar yatırım kararı aldı.

Açıklamada aktarılanlara göre, kuruluşundan bu yana farklı sektörlerden güçlü iştiraklere sahip olan İş Bankası, etkin yönetim amacıyla, bünyesinde yer alan iştiraklerini Bankanın yüzde 100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket çatısı altında toplamak üzere dönem içinde çalışmalara başladı.

Banka, yılın ilk dokuz ayında 52 milyar TL düzeyinde net kar elde etti. Sermaye yeterliliği oranı yüzde 20,9 seviyesinde gerçekleşirken, öz kaynak büyüklüğü de 221,7 milyar TL düzeyine ulaştı.

İş Bankası, coşku ve gururla kutlanan Cumhuriyet'in 100. yılında da Türkiye'ye kalıcı ve kapsayıcı eserler armağan etmeye devam etti. 63 yıl boyunca Bankanın Beyoğlu Şubesi olarak kullanılan tarihi bina, 29 Ekim'de Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak kapılarını sanatseverlere açtı. Eğitim, spor, kültür, sanat, çevre gibi birçok alanda toplumsal gelişime yıllardır katkı sunan Banka, ülkenin en büyük kitlesel spor etkinliklerinden olan İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu'na isim sponsoru olarak 100 yaşına basan Cumhuriyet'in dinamizmini vurguladı.

2024'te ikinci yüzyılına adım atacak olan, kuruluşunda üstlendiği milli ekonomiyi destekleme rolünü 99 yıldır yerine getiren Türkiye İş Bankası'nın, Türkiye'nin sadece ekonomik kalkınmasını değil, toplumsal gelişimini de desteklemeye devam edeceği belirtildi.

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