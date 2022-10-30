Sesini duyanlar Tarkan zannetti. Genç teğmenin kadife sesinden 'inci tanem'

Genç teğmenin söylediği "İnci tanem" şarkısı büyük beğeni topladı. Dinleyenin defalarca dinlemesini sağlayan şarkı ayın en çok izlenenleri arasına girdi.

Teğmenin şarkı söylediği anların videosu, sosyal medyada kullanıcılar tarafından yüzlerce kez izlendi.

İzzet Çapa paylaştığı tweet’te duygularını böyle ifade etti:

“Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde sahnede pırıl pırıl, çakı gibi bir teğmen... Tarkan’ın efsane şarkısı ‘İnci Tanem’i okuyor... Ama nasıl da güzel okuyor... Var ol be teğmenim... Bu ülke seninle gurur duyuyor...”