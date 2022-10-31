Tarkan'dan teğmene tebrik

Sosyal medyada genç teğmenin "İnci tanem" performansı gündem oldu. Tarkan da genç teğmeni tebrik edip rekora koşan görüntüleri paylaştı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ndeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Genç teğmenin söylediği "İnci tanem" şarkısı büyük beğeni topladı. Dinleyenin defalarca dinlemesini sağlayan şarkı ayın en çok izlenenleri arasına girdi.

Teğmenin şarkı söylediği anların videosu, sosyal medyada kullanıcılar tarafından yüzlerce kez izlendi.

Genç teğmeni Tarkan da tebrik etti. Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Tarkan, “Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık…” ifadelerini kullandı.