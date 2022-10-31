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Tarkan'dan teğmene tebrik

Jandarma teğmenin mezuniyet töreninde söylediği "İnci tanem" şarkısı büyük beğeni topladı. Tarkan da genç teğmene kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından teğmenin videosunu paylaşıp tebrik etti.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 09:17
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Tarkan 'İnci Tanem'i söyleyen teğmene kayıtsız kalmadı! Kadife sesli teğmeni tebrik etti

Tarkan'dan teğmene tebrik
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Sosyal medyada genç teğmenin "İnci tanem" performansı gündem oldu. Tarkan da genç teğmeni tebrik edip rekora koşan görüntüleri paylaştı.  

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ndeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Genç teğmenin söylediği "İnci tanem" şarkısı büyük beğeni topladı. Dinleyenin defalarca dinlemesini sağlayan şarkı ayın en çok izlenenleri arasına girdi.
Teğmenin şarkı söylediği anların videosu, sosyal medyada kullanıcılar tarafından yüzlerce kez izlendi.

Genç teğmeni Tarkan da tebrik etti. Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Tarkan, “Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık…” ifadelerini kullandı. 

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