Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi geldi. Geççek şarkısı uzun süre konuşulmuştu

Ünlü sanatçı Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı resmen duyurdu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Tarkan, şarkının notalarının göründüğü bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı. Yeni şarkısını duyuran sanatçı, "Önümüzdeki günlerde sizlerle..." ifadelerini kullandı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Megastar, paylaşımına şu notu düştü:

"Bir süredir üzerinde heyecanla çalıştığımız yeni şarkım “Son Durak” önümüzdeki günlerde sizlerle. #SonDurak" Sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Megastar, son olarak 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısını hayranlarıyla buluşturmuştu.

GEÇÇEK SİYASİ GÜNDEMİ BELİRLEMİŞTİ

Tarkan'ın YouTube üzerinden yayımladığı "Geççek" isimli şarkısına ait video klip birkaç saat içinde 3 milyona yakın kişi tarafından izlenmiş ve gündem olmuştu. Önce #geççek ardından da #gitçek etiketleriyle Twitter'da gündem olan şarkıda geçen "Gitçek gitçek, geldiği gibi gitçek/ Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek" sözleri tartışma konusu oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve pek çok muhalefet partili milletvekili, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bazı AKP'liler ise şarkıya tepki gösterdi.