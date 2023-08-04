Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor

Bundan tam 4 yıl önce askerlik tecil yaşı bir gecede hoppp diye 29’dan 22’ye düşürüldü.

Kararla beraber sistem otomatikman 550 binden fazla genci bakaya ve yoklama kaçağı durumuna düşürdü.

Bu gençlerin kimi esnaftı, kimi çalışan, kimisi ise yeni mezun!

Hayata daha yeni atılmak üzere olan gençler artık yiğidin kamçısıyla yollarına devam etmek zorundaydı!

2022’de ise bakaya ve yoklama kaçağı durumundaki gençlere bedelli askerlikten yararlanma hakkı tanındı!

Ancak bedelli askerlik ücreti üzerine bakaya ve yoklama kaçağı cezaları da istendi!

Öyle böyle bir parada değil bu!

Şu an bedelli askerlik 122 bin 351 TL.

Bu gençlerden ceza ücreti olarak istenen bedel neredeyse bir bu kadar daha para!

Kimisinin ödemesi gereken 180 bin TL, kimisinin ödemesi gereken 200 bin TL, kimisinin ki ise 230 bin TL!

Bu parayı ödemeleri de bir anlam ifade etmiyor açıkçası!

Neden mi?

Nedeni şu; 230 bin TL’yi bir şekilde ödemeyi göze aldığını varsayalım bir gencin bedelli askerlik kapsamında 28 gün kışlaya gidip orada vakit geçirmesi gerekiyor!

Kışlaya gitmelerinin devlete maliyeti ise, 1 milyar TL’den fazla!

Esnaf olanlar işini bırakıp gidemiyor, ev geçindirenler evini bırakıp gidemiyor!

Esnaf işyerini kime emanet edeceğini bilemiyor, çalışan 1 ay maaş almazsa evini nasıl geçireceğini düşünüyor kara kara!

Teğmen Çelebi’nin güzel bir önerisi vardı bu konuda!

"Bedellilerinin kışlaya gitmesinin devlete maliyeti 1 milyar TL ise bunun yerine her birine bağlı bulundukları ilde AFAD eğitimi verilsin" diye!

Afetler ülkesi Türkiye’de bundan daha iyi bir öneri olamaz herhalde!

Şu an öneri alt komisyonda, bakalım ne olacak?

Kaçak ve bakaya durumunda kalan gençlerin hayatları da işkenceye dönüşmüş durumda!

Bayramda, seyranda, tatilde akrabalarını ziyarete gidemiyorlar!

Neden mi?

Polise, jandarmaya yakalanmamak, çevirmeye takılmamak için!

Çünkü takılırlarsa cezaları daha da katlanıyor!

Anlayacağınız gençler bir çıkmazın içinde!

Debelendikçe bataklığın dibine doğru sürükleniyorlar ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

İstekleri basit; bakaya ve yoklama kaçağı borçlarının silinmesi, bedelli ücretinin makul bir düzeye çekilmesi ve kışla şartının kaldırılması!

Çok büyük istekler değil bence.

Siz ne dersiniz sayın büyükler?