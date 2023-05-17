Gençler TikTok’ta seçim çalışmalarına başladı: Kılıçdaroğlu için dua zinciri

Sosyal medya platformu Tiktok’ta paylaşılan ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için dua zinciri istenen videoda şu ifadeler kullanıldı:

"20 yıllık iktidarlıklarında her türlü günahla anıldılar, dinsiz bir neslin sorumlusudur. Bunlar iktidara geldiklerinde namaz kılıp oruç tutma oranı yüzde 62'lerdeyken şu anda bu oran yüzde 15'lere geriledi. Gel ne olursan ol yine gel diyen Mevlana Celaleddin Rum-i'nin yaşadığı bu topraklarda kendinden olmayana 'terörist' ve kafir diyen bir zihniyete karşı bu seçime giriyoruz"

Dua zinciri isteyen genç daha sonra seçime kadar okunması gereken duayı takipçileriyle paylaştı.