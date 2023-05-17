Gençler TikTok’ta seçim çalışmalarına başladı: Kılıçdaroğlu için dua zinciri

TikTok’ta Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için başlatılan dua zinciri gündem oldu.

Gençler TikTok’ta seçim çalışmalarına başladı: Kılıçdaroğlu için dua zinciri

Sosyal medya platformu Tiktok’ta paylaşılan ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için dua zinciri istenen videoda şu ifadeler kullanıldı:

"20 yıllık iktidarlıklarında her türlü günahla anıldılar, dinsiz bir neslin sorumlusudur. Bunlar iktidara geldiklerinde namaz kılıp oruç tutma oranı yüzde 62'lerdeyken şu anda bu oran yüzde 15'lere geriledi. Gel ne olursan ol yine gel diyen Mevlana Celaleddin Rum-i'nin yaşadığı bu topraklarda kendinden olmayana 'terörist' ve kafir diyen bir zihniyete karşı bu seçime giriyoruz"

Dua zinciri isteyen genç daha sonra seçime kadar okunması gereken duayı takipçileriyle paylaştı.

İlgili Haberler
Saray’ın sesi Abdulkadir Selvi Erdoğan’ın ikinci tur planını açıkladı. Dikkat çeken HÜDA PAR detayı
Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama