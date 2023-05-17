Saray’ın sesi Abdulkadir Selvi Erdoğan’ın ikinci tur planını açıkladı. Dikkat çeken HÜDA PAR detayı

İktidara yakın Hürriyet'in yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tür seçimleri için belirlediği stratejiyi 9 maddede açıkladı.

Saray’ın sesi Abdulkadir Selvi Erdoğan’ın ikinci tur planını açıkladı. Dikkat çeken HÜDA PAR detayı

14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci kez yarışacak.

İktidara yakın Hürriyet'in yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tür seçimleri için belirlediği stratejiyi 9 maddede paylaştı.

"Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur stratejisi ne olacak" başlıklı yazısında Selvi şunları aktardı:

"Erdoğan, İstanbul ve memleketi Rize başta olmak üzere bazı büyükşehirler için ayrıntılı bir çalışma yapılmasını istemiş. AK Parti bir İstanbul partisi. Seçimleri kazanmak için öncelikle İstanbul’u kazanması gerekiyor. AK Parti’nin İstanbul raporunda ne yer alacak merak ediyorum. Ama asıl önemli olan, AK Parti’nin imaj sorunu var. Ekrem İmamoğlu’na ve Canan Kaftancıoğlu’na açılan dava AK Parti’nin imajına zarar veriyor. İstanbul’un bir de Kürt seçmen gerçeği var.

"HÜDA PAR KONUSU YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK"

AK Parti HÜDA PAR konusunu yeniden değerlendirmek durumunda. Güneydoğu’daki katkısı ile İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerinde Cumhur İttifakı’nın algısına olan etkisi değerlendirilmeli. Cumhur İttifakı tanımını özellikle kullandım. Çünkü MHP’nin de bu yönde bazı tespitleri var.

"SADECE KILIÇDAROĞLU HEDEF ALINACAK"

Hem AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantı hem strateji ekibinin çalışması bize bazı ipuçları veriyor.

1- Bu seçim ikinci tur seçim ama 14 Mayıs seçimlerinin devamı değil. Yeni bir seçim olarak bakılacak.

2- Kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı bir dil kullanılacak. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti vurgusu önem kazanacak.

3- Sadece Kılıçdaroğlu hedef alınacak.

4- Güven ve istikrar vurgusu ön plana çıkarılacak.

5- Seçimlerde sandığa gitmeyen AK Parti seçmeninin sandığa gitmesi sağlanacak.

6- HDP’den dolayı CHP’ye oy vermeyen ulusalcı seçmen kazanılmaya çalışılacak.

7- Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gezisini deprem bölgesine yapacak. Kampanyanın ağırlığı, oy deposu olduğu için büyükşehirlere verilecek.

8- Şehirli ve ortadirek seçmen hedef alınacak.

9- Pozitif bir kampanya yürütülecek."

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