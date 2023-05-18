Kılıçdaroğlu tek tek saydı: Sen kendi vatandaşını mülteci konumuna düşürdün

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yaptıklarını tek tek sayarak "Sen kendi ülkenin vatandaşını mülteci konumuna düşürdün" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

14 Mayıs geride kaldı. 28 Mayıs günü Cumhuriyetimiz için, devletimiz ve milletimiz için ok önemli bir seçime gidiyoruz. 28 Mayıs günü 2 aday ve iki farklı anlayış daha önce hiç seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Oyunu kullanan tüm vatandaşlara yürekten teşekkür ediyorum.

Daha önce de belirttiğim gibi ilk turda bu sandıktan iktidara memnuniyetsizlik ve değişim çıktı. İktidar partisi 7 puan geriledi.

Bir demokrasi şöleni ve huzur havasında geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan’ın iftira kampanyaları ile gölgelendi. Ben karşımda daha mert bir rakip görmek isterdim. İnsanlarımız da montajlardan medet uymayan adayları hak ediyordu.

"SON BİR OY YAZILANA KADAR TEPELERİNDEYİZ"

Siyasi kültürümüz bir kez daha lekendi. Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden memnuniyetsizliğini açıkça ortaya koydu. Milletimiz bize de güçlü mesajlar verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi, kimi tepkisel oy koydu, kimi istemeye istemeye Erdoğan’a oy verdi.

Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Bu güzel memleketimize adalet ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken milyonlarca insanımız var. Öncelikle YSK meselesini açıklamak isterim. Tüm tutanaklar elimizdedir, tek bir oyun bile hakkını vereceğiz. Son bir dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Bunların usulsüzlük ve ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor. 28 Mayıs tarihinde seçim sabahı bu kez 1-2 değil en az 5 kişiye ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek çok daha fazlan kadın ve erkek sandık görevlisi ve müşahite ihtiyacımız var.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ASLA MASAYA OTURMAYACAĞIM"

Önce şu terör meselesini açalım. Erdoğan, sen değil misin terör örgütleri ile masaya oturan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Buradan açık ve tek çağrı ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman oturmayacağım.

"SEN DEĞİL MİSİN FETÖ İLE EL ELE VERİP ORDUMUZA KUMPAS KURAN?"

Erdoğan, senin izlediğin hiçbir gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim.

Erdoğan, sen değil misin, FETÖ ile el ele verip şanlı ordumuza kumpas kuran? Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım ve durmayacağım.

"İKTİDARA GELİR GELMEZ TÜM MÜLTECİLERİ GÖNDERECEĞİM"

Erdoğan, sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Sen bu ülkeye 10 milyon mülteci getirdin. Sen ülkenin vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim, nokta.

"SEN BU ÜLKEYİ UYUŞTURUCU BARONLARINA TESLİM ETTİN"

Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Memleket mafya baronlarının sığınağı haline geldi. Ben iktidara gelir gelmez baronların kökünü kazıyacağım. Ben 2 torbacıya öldürttüğün Sinan Ateş’in hesabını soracağım.

Erdoğan, sen iktidara bir yüzükle geldin, şimdi 7 sülaleni Karun gibi zengin ettin. Buradan ilan ediyorum. Bu ülkenin 5 kuruşuna göz dikenin gözünü çıkaracağım. Onların burnundan fitil fitil getireceğim.

"BUNLAR İKTİDARDA KALIRSA DOMUZ BAĞI İLE İNSAN ÖLDÜRENLER İKTİDAR OLACAK

Vatandaşlarımıza seslenmek isterim. Farkında mısınız; bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı Türkiye’ye gelecek, 30 30 liraya yükselecek. Farkında mısınız; bunlar kalırsa şehirler mültecilerin, mafya çetelerinin olacak. Bunlar kalırsa domuz bağı ile insanlarımızı öldürenler iktidara ortak olacak. Kimse kusura bakmasın, biz buna izin vermeyeceğiz.

Bunun için 28 Mayıs’ta sandığa gitmek vicdani, ahlaki ve vatani bir mecburiyettir. İşte bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız, söz mü? Sevgili vatandaşım, seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven sandığa gelsin.