Gençlerden Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘kurtar dedem’ çağrısı. Bu gençliğe ödenmemiş bir borcunuz var

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde son düzlüğe girildi.

"KURTAR BİZİ DEDEM..."

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gençlerin ‘Kurtar Dedem’ şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

Gençler, şarkıda öğrencilerin sorunlarına, hayat pahalılığına, mülteci sorununa dikkat çekti.

Şarkıda ‘Bu gençliğe bir garez mi var? Varsa bizim de birkaç oyumuz var’ ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu’na seslenilen şarkıda ‘Gel Dedem kurtar bizi, tek umudum sensin çarem kalmadı’ denildi.