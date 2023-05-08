Bir aday Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için çekildi. Çekilmemek için direnen Muharrem İnce şokta

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nin Ankara milletvekili adayı Çağrı Ünsal, Millet İttifakı’na ve Kılıçdaroğlu’na destek olacağını belirterek adaylıktan çekildiğini açıkladı…

Bir aday Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için çekildi. Çekilmemek için direnen Muharrem İnce şokta

Muharrem İnce'nin yönetimindeki Memleket Partisi'nde 'seçim' istifaları sürüyor.

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyesi ve Ankara milletvekili adayı Çağrı Ünsal, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini belirterek adaylıktan çekildi.

MÜCADELE BİRLİKTE SÜRDÜRÜLMELİ

Erzurum’da, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine yönelik saldırıyı hatırlatan Ünsal, “Mücadeleyi birlikte sürdürmesi kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmektedir” dedi.

ORGANİZE KÖTÜLÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Memleket Partisi’nden ve milletvekili adaylığından çekilen Ünsal, açıklamasında “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarıyla kazanılan Cumhuriyetin 100. Yılında, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerine giriyoruz. Daha dün Erzurum mitinginde yaşananlar, nasıl bir örgütlü kötülükle karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Ünsal'ın açıklaması şöyle devam etti:

“Hal böyleyken, gelinen noktada 20 yıllık AKP karanlığına karşı siyasi mücadele gösteren tüm muhalif kesimin iç tartışmaları bir kenara koyarak bu mücadeleyi birlikte sürdürmesi kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenlerle, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakını destekleyeceğimi bildiriyor; kuruluşundan bu yana bir neferi olduğum Memleket Partisi'nin politikası ile fikir ayrılığına düşmüş olduğumdan, Ankara milletvekili adaylığından, Genel Disiplin Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden derin bir üzüntüyle istifa ediyorum. Parti içerisinde tanımış olduğum tüm yönetici büyüklerimden, arkadaşlarımdan, tüm memleket sevdalılarından affımı istiyorum."

İşte o açıklama:

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