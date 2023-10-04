Ünlü şarkıcı gençlik fotoğrafı ile takipçilerini geçmişe götürdü

Usta sanatçı Suzan Kardeş, son dönemde popüler olan 90'lar akımına katılarak gençlik fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şarkıcı gençlik fotoğrafı ile takipçilerini geçmişe götürdü

Usta sanatçı Suzan Kardeş, son dönemde popüler olan 90'lar akımına katılarak gençlik fotoğrafını paylaştı.

suzan-kardes-annesini-kaybetti-duy-soug-cover.jpg

Makyöz ve ses sanatçısı Suzan Kardeş, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Seksenler dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla da dikkat çeken usta sanatçı, son zamanlarda popüler olan '90'lar' akımına katıldı.

suzan-kardes-irjb.jpg

Kardeş, gençlik fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "Neeee 90’lar konsepti mi varmış. Bana geri durmak yakışmaz tabi dedim hemen dedim" ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin gençlik fotoğrafına binlerce kişi yorum yaparak ne kadar güzel olduğundan bahsetti.

İlgili Haberler
Caner Cindoruk gençlik fotoğrafını paylaştı
Suzan Kardeş 'e UNESCO'dan teşekkür mektubu
Ünlü oyuncu Didem Uzel gençlik fotoğrafını paylaştı. “O zaman elimizde akıllı telefonlar yok”
Ünlü manken paylaştığı gençlik fotoğrafıyla dalga geçti
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Şevket Çoruh’un yeni dizisi belli oldu. Arka Sokaklar’a dönmesi bekleniyordu Magazin
Şevket Çoruh’un yeni dizisi belli oldu. Arka Sokaklar’a dönmesi bekleniyordu
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü Gündem
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü Gündem
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı Magazin
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret Dünya
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı Sağlık
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı Gündem
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı