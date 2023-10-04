Ünlü şarkıcı gençlik fotoğrafı ile takipçilerini geçmişe götürdü

Usta sanatçı Suzan Kardeş, son dönemde popüler olan 90'lar akımına katılarak gençlik fotoğrafını paylaştı.

Makyöz ve ses sanatçısı Suzan Kardeş, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Seksenler dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla da dikkat çeken usta sanatçı, son zamanlarda popüler olan '90'lar' akımına katıldı.

Kardeş, gençlik fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "Neeee 90’lar konsepti mi varmış. Bana geri durmak yakışmaz tabi dedim hemen dedim" ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin gençlik fotoğrafına binlerce kişi yorum yaparak ne kadar güzel olduğundan bahsetti.

