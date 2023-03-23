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Menajer George Gardi'den bomba Zaniolo sözleri: En yüksek teklifi Fenerbahçe yaptı

Zaniolo'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük katkıları olan menajer Gardi, transfer süreci hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:40
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George Gardi'den Zaniolo açıklaması

Menajer George Gardi'den bomba Zaniolo sözleri: En yüksek teklifi Fenerbahçe yaptı
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon euroya kadrosuna kattığı Zaniolo'nun transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Nicolo Zaniolo'nun transferi için aracı olan Menajer George Gardi, İtalyan gazetesi Il Tempo'ya verdiği röportajda transferin nasıl geliştiğini açıkladı.

Gardi, Zaniolo'nun Galatasaray'ı tercih ettiğini ifade ederek, ''Fenerbahçe, Zaniolo için hem oyuncuya hem de kulübe daha yüksek teklifi yapan taraftı. Ancak Zaniolo tercihini Galatasaray'dan yana kullandı." dedi.

''GALATASARAY'IN DOĞRU YER OLDUĞUNU SÖYLEDİM''
Ünlü menajer, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray henüz Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig seviyelerinde bir takım değil. Ancak transfer sezonunun sonuna gelmiş olmanın avantajı vardı. Ocak ayı sonunda Zaniolo'nun menajeri ile temasa geçtim ve Galatasaray'ın kariyerine devam etmek için doğru yer olabileceğini söyledim."

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