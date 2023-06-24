Gerçek başarı öyküsü gençlere örnek olsun

Ahmet Yasin Koçal’ın haberini Hürriyet Gazetesinden okuyunca bir Türk evladının başarısını okurlarıma duyurmalıyım dedim.

Haberi üslubuma göre şöyle düzenledim.

2000 yılının Temmuz ayında gazetelerin manşetleri şöyleydi.

-Haberi harman yaparken aldı…

-Köylü Şampiyon…

-ÖSS Şampiyonu tarladan çıktı…

-Köyün damgasını ÖSS'ye vurdum…

-Harman College...

19 yaşında Öğrenci Seçme Sınavında Türkiye birincisi olan bu evladımızın adı da ilginçti:

-Oruç Baba İnan…

İnan, birincilik haberini ahır inşaatında çalışırken öğrenmişti.

4 Nisan 2001'de Hürriyet Pazar'daki Şermin Sarıbaş röportajında 'Oruç Baba' isminin nasıl ortaya çıktığı şöyle anlatılmıştı.

-Ramazan ayında doğduğu için adı Oruç'tu.

-Barbaros Hayrettin'in ağabeyi efsanevi kaptan Oruç Reis'e tayfaları "Baba Oruç" dediği için onun da ismine Baba eklenmek istenmişti.

-Ama nüfus memuru "Baba Oruç" ismini sevmediği için "Oruç Baba" adını nüfusa yazmıştı…

Oruç Baba İnan, Nasreddin Hoca'nın da doğduğu Akşehir'in Yunak İlçesi'ne bağlı Çayırbaşı köyünde dünyaya geldi.

Doğduğu köy 500 nüfusluydu ve üniversiteyi kazanana dek köyünden başka hiçbir yere gitmemişti.

Fen Lisesi'ni kazandığında sınıfta kendisi gibi başarılı 23 öğrenci daha vardı. Etrafındaki diğer öğrencilere bakmış, o gün "üniversitede birinci olacağım" diye söz vermişti kendi kendine.

Oruç, Fen Lisesi'nin ikinci sınıfındayken düz liseye geçmeye karar verdi.

Fen Lisesi'nde okursa sadece matematik ağırlıklı bölümlere girebilecekti.

Üniversiteyi birincilikle kazandıktan sonra, bilgisayara ilk dokunuşu Konya Valisi'nin hediye ettiği bilgisayarla olmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü dereceyle tamamladı.

Üniversite eğitimi sonrası Yıldız Holding’de pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler üstlendi.

Kariyerinde;

-Konya Şeker Torku’nun Genel Müdürlüğü

-Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde eden İnan,

-Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

-Kastamonu Entegre AŞ’de CEO Yardımcısı olarak görev yaptı.

Oruç Baba İnan adı 23 sene sonra bu kez Resmî Gazete'de ve arkasından Radyo, Televizyon ve gazete haberlerinde yer aldı.

Çünkü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı.

Bu gerçek başarı öyküsü gençlere örnek olsun.