Gerginlik endişe sinir bozukluğu depresyon ve menopoza iyi geliyor. İşte şifa deposu ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
Gerginlik endişe sinir bozukluğu depresyon ve menopoza iyi geliyor. İşte şifa deposu ot
Gerginlik endişe sinir bozukluğu depresyon ve menopoza iyi gelen kılıç otu dikkatlerden kaçmadı.

Doğal besinler, insanların sağlıklı olmaları ve hastalıklara karşı korunmaları için tercih ettikleri bir seçenek olmaya sürdürüyor.

Gerginlik endişe sinir bozukluğu depresyon ve menopoza iyi gelen kılıç otu dikkat çekti.

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğu olduğunun altı çizildi.

Depresyon aynı zamanda majör depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da isimlendirilir.

KILIÇ OTU NASIL KULLANILIR?

Kılıç otu çay olarak içlenilen sağlıklı bir içecek olabileceği bildirildi.

Kılıç otunun taze kısımlarından 100 gr alınır ve 250 gr kaliteli zeytinyağı ile bir şişeye konmasıyla biliniyor.

Şişe güneş gören bir yerde 4-6 hafta durur ve sonra süzüldüğü bildirildi. Böylece Kılıç yağı hazır olduğu bildirildi. Bu yağ cilde sürülerek masaj yapılabileceği önerildi.

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