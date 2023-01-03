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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 03:41
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Geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlerin bir anda büyüdüğü yangını kontrol altına almak için yaklaşık 15 itfaiye aracıyla müdahale etti.

Yangın, 1 saatlik müdahalenin çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangının meydana geldiği tesisin yanında, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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