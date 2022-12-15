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Fransa'da olaylı gece: Ortalığı yangın yerine çevirdiler

Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere birçok kentte, 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında milli takımın Fas'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırması dolayısıyla yapılan kutlamalar, aşırı sağcı grupların taşkınlıklarına sahne oldu.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 10:10
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Maç bitti Paris'te Faslılara saldırdılar. Bir çocuk öldü

Fransa'da olaylı gece: Ortalığı yangın yerine çevirdiler
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Fransız basınındaki haberlere göre, polis, maçın ardından Fas ve Fransız taraftarların toplandığı Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'ye gitmeyi planlayan 40 kişilik silahlı sağcı grubu başkentin 17. bölgesinde gözaltına aldı.

Paris ve yakın çevresinde çıkan olaylarda 115 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Lyon kentinde Bellecour Meydanı'nda maç kutlamaları yapan taraftarlarla aşırı sağcı grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 2'si aşırı sağcı 6 kişi gözaltına alındı.

Fransız milletvekilli Antoine Leaument, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Nice'te faşistler ırkçı sözler söyleyerek Faslı taraftarlara saldırıyor. Irkçılık suçtur." ifadesini kullandı.

Bir diğer milletvekilli Thomas Portes da Twitter hesabından, Lyon, Nice ve Montpellier kentlerinde aşırı sağcı grupların, Faslı taraftarlara karşı planlı saldırılar gerçekleştiğini belirtti.

BİR ÇOCUK ÖLDÜ

Fransa'da Çarşamba günkü Dünya Kupası yarı finali sonrasında taraftarlar arasında çıkan çatışmada arabanın çarptığı bir çocuk hayatını kaybetti.

Ölen çocuğun 14 yaşında olduğu öğrenildi.

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