İstanbul'da dev AVM'de yangın. Dumanlar gökyüzünü kapladı

Büyükdere Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.