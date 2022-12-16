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İstanbul'da dev AVM'de yangın. Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'da Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.  

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 13:10
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Dumanlar gökyüzünü kapladı. İstanbul'da dev AVM'de yangın

İstanbul'da dev AVM'de yangın. Dumanlar gökyüzünü kapladı
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Büyükdere Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

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