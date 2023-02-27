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İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

İzmir'de bir geri dönüşüm tesisinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. 

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:34
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Geri dönüşüm tesisinde yangın paniği 

İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
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İHA'nın haberine göre, İzmir'in Aliağa ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına müdahale sürüyor.

Yangın saat 15.00 sıralarında başladı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına itfatiye ekipleri müdahele etti. Atıkların bulunduğu tesisten gökyüzüne kara dumanlar yükselirken, çevredeki diğer tesisler de yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir aldı. Yangına müdahale sürüyor.

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