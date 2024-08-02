Geri kalmış ülkeler arasında yarışma başladı. Bangladeş Whatsapp ve Facebook'a erişim engeli getirdi

Türkiye’de Instagram’a erişimin kısıtlanmasının ardından Bangladeş’ta da Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya sitelerine erişim engeli geldi.

Türkiye bugün Instagram’a erişime engeli güne başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Tepkiler art arda gelirken hala erişim sorunu devam ediyor.

Türkiye’nin ardından Güney Asya'da yer alan Bangladeş’tan da erişim engeli haberi gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

BANGLADEŞ'TE DE ERİŞİM ENGELİ

Az gelişmiş ülke olan Bangladeş’ta hükümet, kamuya alınacak işçilerin kotalarında değişiklik yapınca halk protestolara başlamıştı.

Devlet artan protestolar nedeniyle yurt genelinde internet kesintilerine başvurmuş ancak daha sonra açmıştı. Şimdi ise Bangladeş’te Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya sitelerine erişim engellendi.

Telekomünikasyon ve Bilgi İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zunaid Ahmed Palak, yaptığı açıklamada internet kesintisinin sona erdiğini ancak, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya sitelerine erişim engellendiğini duyurdu.

Bangladeş'te protestoların başlamasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve protestolar sırasında toplamda 147 kişi hayatını kaybetmişti.