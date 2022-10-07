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Milyonluk vurgunun ardından geyik, tavus kuşu, alpaka, siyah kuğu çıktı

Kurdukları çağrı merkeziyle milyonluk dolandırıcılığa imza atan zanlıların paraları aklamak için kurduğu çiftlikte geyik, tavus kuşu, alpaka, siyah kuğu beslediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 16:06
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Geyik, tavus kuşu, alpaka, siyah kuğu çıktı. Milyonluk vurgunun ardından

Milyonluk vurgunun ardından geyik, tavus kuşu, alpaka, siyah kuğu çıktı
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İllegal çağrı merkezi kurarak "Almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlatılacak" diyerek banka bilgilerini ele geçirdikleri mağdurlardan milyonluk vurgun yapan çete üyesi 55 şüpheli, 21 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin suçtan elde edilen paraları aklamak için paravan olarak çiftlik kurdukları da belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüphelilerin illegal çağrı merkezi kurup vatandaşları arayarak dolandırdığı bilgisini aldı. Şüphelilerin İstanbul ve Zonguldak'ta faaliyet gösterdiği, çağrı merkezi adı altında vatandaşları arayıp "Tüketici kanuna aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlamıştır" diyerek milyonluk vurgun yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri; İstanbul'da 20, Zonguldak'ta 1 olmak üzere 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sahte müşteri temsilcileri Jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Operasyonlarda; suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ve gram altın, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve bilişim cihazı ile 500 kutu cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerin haksız kazançtan elde ettikleri paraları aklamak için paravan olarak kullandıkları içinde kahvaltı mekânları ile bir hayvanat bahçesinin bulunduğu çiftlikte yapılan aramalarda; 3 geyik, 2 yaban koyunu, 2 tavus kuşu, 2 deve kuşu, 2 Alpaka, siyah kuğu ile 2 cüce keçi bulundu. Suçtan elde edilen çiftlik ve hayvanlara el konulurken, yakalanan 55 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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