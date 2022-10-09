9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Uçuş rekortmeni' kuş, Mersin'de mola verdi! Alaska’dan Yeni Zelanda’ya aralıksız uçmuştu

'Uçuş rekortmeni' kuş, Mersin'de mola verdi! Alaska’dan Yeni Zelanda’ya aralıksız uçmuştu

Mersin'in Göksu Deltası'nda, aralıksız 11 gün uçarak 12 bin kilometre kateden ve 'rekortmen kuş' olarak tanınan 'kıyı çamur çulluğu' fotoğraflandı. Nadir görülen kuş türünü çeken doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Alaska'dan Yeni Zelanda'ya okyanusun üstünden durmaksızın uçarak ulaşmıştı. Bizde genelde bahar ve sonbahar göçlerinde görülür. Denize yakın kıyılarda, deltalarda ve benzer bataklık alanlarda mola verir" dedi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 15:11
Takip Et

Mersin'in Göksu Deltası'nda aralıksız 11 gün uçarak 12 bin kilometre kateden rekortmen kuş kıyı çamur çulluğu mola verdi. Alaska’dan Yeni Zelanda’ya aralıksız uçmuştu

'Uçuş rekortmeni' kuş, Mersin'de mola verdi! Alaska’dan Yeni Zelanda’ya aralıksız uçmuştu
+
Aa
-

Türkiye'nin önemli yaban hayatı ve doğa fotoğrafçılarından Alper Tüydeş, 'Doğaya Kanat Açtık Projesi' kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında kuşlar başta olmak üzere, yaban hayvanlarını görüntülüyor. Son yaptığı rotada da çeşitli kuş türlerini fotoğraflayan Tüydeş, Mersin'in Göksu Deltası'nda ise havalandıktan sonra tek seferde, gece-gündüz 11 gün uçarak 12 bin kilometre kateden ve 'rekortmen kuş' olarak tanınan kıyı çamur çulluğunu fotoğrafladı.

HİÇ DURMADAN GÜNLERCE UÇUYOR

'Kıyı çamur çulluğu' kuşunun geçmişte Türkiye için oldukça nadir bir tür olduğunu ancak bugün artan gözlemcilerle daha sık fark edildiğini söyleyen Alper Tüydeş, "Bizde genelde bahar ve sonbahar göçlerinde görülür. Denize yakın kıyılarda, deltalarda ve benzer bataklık alanlarda mola verir. Uzun gagası ile kumdaki ve sudaki küçük canlılar ile kabuklularla beslenir. Bu kuşun en ilginç yanlarından biri, hiç durmadan günlerce uçabilmesi. Geçmişte verici takılmış bir kıyı çamur çulluğu, rekor verileri ile herkesi şaşırtmıştı. Alaska'dan Yeni Zelanda'ya okyanusun üstünden durmaksızın uçarak ulaşmıştı" dedi.

BU TÜR DE RİSK ALTINDA

Kıyı çamur çulluğu kuşlarının da pek çok sulak alanda yaşayan kuş gibi risk altında olduğuna dikkat çeken Tüydeş, "Kıyılarımız, sulak alanlarımız, bataklıklarımız maalesef artan şehirleşme telaşı içinde ilk gözden çıkardığımız alanlar. Hal böyle olunca bu kuşların ihtiyacı olan dinlenme alanları ortadan kalkıyor. Hele bir de böyle rekor uzunlukta mesafeler yol alan kuşların, bu hayati öneme sahip duraklarını ortadan kaldırdıkça nesillerini tehlikeye atıyoruz. Bataklıklar ve kıyılar da doğanın vazgeçilemez bir parçasıdır. Onları korumamız için bu da bir başka neden" diye konuştu.

İSTANBUL'DA SERGİ AÇIYOR

Doğaya Kanat Açtık Projesi'ni Türkiye'deki kuş türlerini fotoğraflamak ve tanıtmak amacı ile yaptığını anlatan Tüydeş, bu kapsamda Türkiye'yi kuzeyden güneye, doğudan batıya dolaştığını, şu ana kadar 310 farklı kuş türünü görüntülediği söyledi. Tüydeş, Van'dan Şanlıurfa'ya, Muğla'dan Rize'ye, Edirne'den Hatay'a yaptığı fotoğraf çekimlerinin İstanbul Galataport'taki Doğuş Otomotiv Plus'ta aralık ayında yine dijital sergi olarak sergileneceğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
2
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
3
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
4
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
5
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
6
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
7
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿'Uçuş rekortmeni' kuş, Mersin'de mola verdi! Alaska’dan Yeni Zelanda’ya aralıksız uçmuştu
﻿'Uçuş rekortmeni' kuş, Mersin'de mola verdi! Alaska’dan Yeni Zelanda’ya aralıksız uçmuştu
﻿'Uçuş rekortmeni' kuş, Mersin'de mola verdi! Alaska’dan Yeni Zelanda’ya aralıksız uçmuştu
﻿Meteoroloji saat verip uyardı! Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
﻿Meteoroloji saat verip uyardı! Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
﻿Meteoroloji saat verip uyardı! Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
﻿MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü paylaşımı
﻿MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü paylaşımı
﻿MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü paylaşımı
﻿Babası 2 yaşındaki kızının üzerinden traktörle geçti
﻿Babası 2 yaşındaki kızının üzerinden traktörle geçti
﻿Babası 2 yaşındaki kızının üzerinden traktörle geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.