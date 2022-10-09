﻿'Uçuş rekortmeni' kuş, Mersin'de mola verdi! Alaska’dan Yeni Zelanda’ya aralıksız uçmuştu

Türkiye'nin önemli yaban hayatı ve doğa fotoğrafçılarından Alper Tüydeş, 'Doğaya Kanat Açtık Projesi' kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında kuşlar başta olmak üzere, yaban hayvanlarını görüntülüyor. Son yaptığı rotada da çeşitli kuş türlerini fotoğraflayan Tüydeş, Mersin'in Göksu Deltası'nda ise havalandıktan sonra tek seferde, gece-gündüz 11 gün uçarak 12 bin kilometre kateden ve 'rekortmen kuş' olarak tanınan kıyı çamur çulluğunu fotoğrafladı.

HİÇ DURMADAN GÜNLERCE UÇUYOR

'Kıyı çamur çulluğu' kuşunun geçmişte Türkiye için oldukça nadir bir tür olduğunu ancak bugün artan gözlemcilerle daha sık fark edildiğini söyleyen Alper Tüydeş, "Bizde genelde bahar ve sonbahar göçlerinde görülür. Denize yakın kıyılarda, deltalarda ve benzer bataklık alanlarda mola verir. Uzun gagası ile kumdaki ve sudaki küçük canlılar ile kabuklularla beslenir. Bu kuşun en ilginç yanlarından biri, hiç durmadan günlerce uçabilmesi. Geçmişte verici takılmış bir kıyı çamur çulluğu, rekor verileri ile herkesi şaşırtmıştı. Alaska'dan Yeni Zelanda'ya okyanusun üstünden durmaksızın uçarak ulaşmıştı" dedi.

BU TÜR DE RİSK ALTINDA

Kıyı çamur çulluğu kuşlarının da pek çok sulak alanda yaşayan kuş gibi risk altında olduğuna dikkat çeken Tüydeş, "Kıyılarımız, sulak alanlarımız, bataklıklarımız maalesef artan şehirleşme telaşı içinde ilk gözden çıkardığımız alanlar. Hal böyle olunca bu kuşların ihtiyacı olan dinlenme alanları ortadan kalkıyor. Hele bir de böyle rekor uzunlukta mesafeler yol alan kuşların, bu hayati öneme sahip duraklarını ortadan kaldırdıkça nesillerini tehlikeye atıyoruz. Bataklıklar ve kıyılar da doğanın vazgeçilemez bir parçasıdır. Onları korumamız için bu da bir başka neden" diye konuştu.

İSTANBUL'DA SERGİ AÇIYOR

Doğaya Kanat Açtık Projesi'ni Türkiye'deki kuş türlerini fotoğraflamak ve tanıtmak amacı ile yaptığını anlatan Tüydeş, bu kapsamda Türkiye'yi kuzeyden güneye, doğudan batıya dolaştığını, şu ana kadar 310 farklı kuş türünü görüntülediği söyledi. Tüydeş, Van'dan Şanlıurfa'ya, Muğla'dan Rize'ye, Edirne'den Hatay'a yaptığı fotoğraf çekimlerinin İstanbul Galataport'taki Doğuş Otomotiv Plus'ta aralık ayında yine dijital sergi olarak sergileneceğini kaydetti.