GİB'ten başkasının kredi kartını kullananlar hakkında açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
GİB'ten başkasının kredi kartını kullananlar hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı ekipler IBAN ile yapılan işlemleri ve POS cihazlarını takibe aldı. Yapılan denetimler alışverişini başkasının kredi kartı ile ödeyenlerin panik olmasına neden oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı başkasının kredi kartını kullanan vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı.

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Gelir İdaresi Başkanlığı, başkasının kredi kartını kullanmanın özel usulsüzlük cezasına dahil olmadığını belirtti. Başkasına ait pos cihazı kullananlara özel usulsüzlük cezasının kesilmesini öngören düzenlemeye açıklık getiren Gelir İdaresi Başkanlığı "Mal teslimi veya hizmet alan müşteriyle ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması konusu düzenleme kapsamında cezaya tabi fiiller arasında sayılmamaktadır" dedi.

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BAŞKASINA AİT POS KULLANIMINA AĞIR CEZA

GİB’in yaptığı bilgilendirmede yürürlüğü yeni giren kanuni düzenleme hatırlatılarak, "izin verilen durumlar dışında, mükelleflerin mal satışı veya hizmet verilmesi sırasında kendi mükellefiyetleri adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları (POS ve benzeri cihazlar) kullanarak yaptıkları tahsilatlar için ciddi yaptırımlar öngörülmekte. Bu tür işlemleri yapanlara ve ve bu cihazları kullandıranlara, her bir işlem için üç kat özel usulsüzlük cezası verilecek. Yıllık kesilebilecek ceza miktarının ise 20 milyon TL'yi geçmeyecek" denildi.

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BAYİ VE ALT BAYİLER AYNI POS CİHAZINI KULLANABİLİR

GİB, POS cihazlarının bayi-alt bayi ilişkisi kullanımına da açıklık getirdi. Bankacılık mevzuatına uygun olarak, vergi mükelleflerinin bankalarca kendilerine verilen POS cihazlarını, bayi-alt bayi ve benzeri ilişki kapsamında aralarındaki sözleşmeye uygun olarak başka iş yerlerine kullandırmaları durumunda cezai yaptırım uygulanmayacağı vurgulandı.

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