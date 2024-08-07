İstanbul'a gelen Boeing uçağı arızalandı: İniş yapamadı!

Antalya'dan İstanbul'un Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru yola çıkan Ajet Havayolları'na ait Boeing-737 model uçak, inişe geçtiği esnada hidrolik sistemde bir arıza yaşadı. Pilot, durumu hemen Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne iletti. TC-JFH tescil numarasına sahip uçağın, arızanın giderilmesi için gereken prosedürler tamamlanana kadar havada tur atması gerekti. Bu süreçte, herhangi bir acil duruma karşı ARFF ekipleri alarma geçirilerek pist başında bekletildi.

Yerel saatle 08.57'de, rutin kontroller tamamlandıktan sonra bir yolcu uçağı güvenli bir şekilde iniş yaptı. Pilot ve kontrol kulesi arasındaki iletişim, iniş sırasında kaydedildi.

"Pilot: Bilgi paylaşmak istiyorum. Hidrolik arızamız var şuanda. Yüksek süratle yaklaşma olacak. Kuleye de bilgi verirseniz

Kontrolör: Teşekkür ediyorum bilgi veriyoruz."