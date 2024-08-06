Buse Naz Çakıroğlu evire çevire dövdü. Gümüş madalyayı garantiledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Buse Naz Çakıroğlu evire çevire dövdü. Gümüş madalyayı garantiledi

Boks kadınlar 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli rakibini çok rahat yendi, finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi. Roland-Garros’ta gerçekleştirilen yarı final müsabakasında Çakıroğlu, Filipinli rakibi Aira Villegas’ı 5-0’lık skorlarla mağlup etti.

İlk iki raundu 5-0 kazanarak üstünlük sağlayan Çakıroğlu, son raundu da aynı skorla tamamladı ve toplamda 5-0’lık galibiyetle finale adını yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47’de Çinli Yu Wu ile altın madalya için karşı karşıya gelecek.

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