Buse Naz Çakıroğlu evire çevire dövdü. Gümüş madalyayı garantiledi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi. Roland-Garros’ta gerçekleştirilen yarı final müsabakasında Çakıroğlu, Filipinli rakibi Aira Villegas’ı 5-0’lık skorlarla mağlup etti.

İlk iki raundu 5-0 kazanarak üstünlük sağlayan Çakıroğlu, son raundu da aynı skorla tamamladı ve toplamda 5-0’lık galibiyetle finale adını yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47’de Çinli Yu Wu ile altın madalya için karşı karşıya gelecek.