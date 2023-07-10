Gidebilsek bugün kaçacağız ülkeden...”

Elektrik Mühendisi ve Araştırmacı Yazar Semih Kalkanoğlu emekli maaşım hakkındaki yazıma yanıt olarak görüşlerini şöyle yazdı:

“Yaşım 69 nereden nereye geldik?

Kuruluşumuzun 100. yılında, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti fabrika ayarlarından çok çok uzakta ve artık çöküş noktasında.

Mesleğime Eylül 1970'te başladım. Tam 54 yıl önce...

Ülkenin en iyi teknik lisesini okul birincisi olarak bitirdim.

Türkiye'nin yurtdışında diploması geçerli 8 üniversitesinden biri olan, 1967'de rahmetli Prof. İhsan Doğramacı tarafından kurulmuş olan Hacettepe Üniversitesi'ne lise derecem nedeniyle sınavsız girdim.

Okulda öğrenci lideri olarak 2 yıllık meslek yüksek okulu olan okulumu, boykot önderliği yaparak, Nisan 1975'te Mühendislik Fakültesi haline gelmesini sağladık ve ilk mühendis mezunlarındanım.

Mühendislik hayatım Türkiye'de çok özel projelerde, Libya'da, Suudi Arabistan'da ve Rusya'da büyük projelerde geçti. İngilizce ve Rusça biliyorum.

Devlette görevli 3,5 milyon memurun en alttakinin bu ay net maaşı pat diye 15 bin lira yükseliverdi.

İnsan neredeyse küçük dilini yutar böyle bir artışta.

Mart 2023'te Sayın Erdoğan biraz acıdı (!) da 5 bin 500 lira olan emekli maaşımı 7 bin 500 lira yapıverdi.

Eee sonra?

Ve geldiğim son noktada; ilkokul mezunu ile aynı emekli maaşını alıyorum:

7 bin 500 lira.

‘Tamam, sen yeterince alıyorsun, Temmuz 2023'te sana zam yok’ dedi.

Neden?

Temmuz 2023'te benim kök maaşım aslında 5 bin 500 liraymış.

Ve kök maaşa % 25 zam verilecekmiş.

Yani olması gereken Temmuz 2023 maaşım 6 bin 875 lira olacakmış.

Mart 2023'te bu muameleyi yaşayan emekli sayısı 9 milyon.

En düşük memur maaşı Temmuz 2023'te 25 bin 15 liraya yükseltiliyor.

Devlette çalışan ortalama bir mühendisin net maaşı da 21 bin 295 liradan Temmuz 2023'te 33 bin 122 liraya yükseltildi.

Müthiş bir artış. İnanılır gibi değil. (!)

Ama emekli bir işçi, mühendis olsun, ilkokul mezunu olsun, ‘ölürse ölsün’ zihniyetiyle bu ülkenin kalkınması, gelişmesi söz konusu dahi değil.

Öncelikle Temmuz 2023'te Asgari Ücret net 11 bin 402 lira olduysa ister ilkokul mezunu olsun ister mühendis olsun, net emekli maaşı kesinlikle asgari ücretin altında olmamalı.

Neden böyle yapılıyor?

Almanya'da bugün asgari ücret 2 bin 100 Euro

Tüm AB ülkelerinde net emekli maaşları ortalama 2 bin Euro

Bugün Almanya'da net işçi ücreti 3 bin 200 – 4 bin 500 Euro arasında.

Bugün Almanya'da net mühendis ücreti 6 bin- 7 bin 500 Euro arasında.

Benim bugün net aldığım SSK emekli maaşım: 262.- Euro...

Dünyada ikinci bir ülke yok ki, emekli işçi maaşları asgari ücretin altında olsun.

Neden Emeklilere ‘Stalin'in tavuğu’ muamelesi yapıyor Sayın Erdoğan?

Temmuz 2023'te 7 bin 500 lira emekli maaşı alırken, 3 bin lira kira + 500 lira apartman aidatı ödüyoruz. Maaşımı aldığım devlet bankasına da tam 40 bin lira borcum var.

Gidebilsek bugün kaçacağız ülkeden...”

Diğer okurum İbrahim İlbegi’nin mesajı da şöyle:

“Orhan bey,

Emeklilere reva görülen maaş adaletsizliği adında ‘adalet’ olan bir yönetim tarafından sistematik olarak yapılmaktadır.

Halk ise efsunlanmış, ‘gözleri var görmezler’ modunda ibretlik haldeler.

Akıl almıyor bu durumu. Olan tüm millete oluyor.

Emeğinize sağlık... Saygılarımla.”