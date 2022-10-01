﻿Kadınlarda kısırlığın 5 erken belirtisi. Giderek yaygınlaşıyor

Ensonhaber’in haberine göre; İster şimdi ister gelecekte çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize bakılmaksızın, vücudunuzun hamileliğe hazır olup olmadığını merak ediyor olabileceğiniz biliniyor.

Tıkanmış fallop tüpleri gibi fiziksel problemlerden yaşa kadar doğurganlığı etkileyebilecek çeşitli problemler vardır. Bu nedenle, sorunu mümkün olduğunca erken tespit etmek ve çözmek önemli olduğu vurgulandı.

KADINLARDA KISIRLIĞIN ERKEN İŞARETLERİ…

Bu 5 erken belirti belirli sorunların olduğunu ve tıbbi yardım almanın gerekli olduğunu gösterebilir.

-Düzensiz dönemler

-Pelvik ağrılar

-Tiroid problemleri

-Polikistik over sendromu

-Süt akıntısı

KISIRLIĞIN ÖNLENMESİ

Sigarayı bırakmak veya alkol almak da kadın kısırlığı için çok önemlidir. Sigara içen kadınların doğurganlığı çok azalır. Sigara içmek ayrıca adet döngüsünde ve endometriumda değişikliklere neden olarak döllenmiş oositin yuvalanmasını engelleyebilir. Alkol ise kadın hormonlarının daha düşük üretimine neden olabilir ve kısırlığa neden olabileceği vurgulandı.

Kadın genital sistemindeki iltihapların kontrol altına alınması gereklidir. Frengi, bel soğukluğu ve klamidya gibi cinsel ilişki yoluyla bulaşan enfeksiyonlar kısırlığa neden olabilir. Kısırlık, hem enfeksiyon vajinanın kimyasal dengesini geçici olarak değiştirdiği için ani bir etkiye hem de enfeksiyon tüplere geri dönerek kapanmalarına neden olursa uzun vadeli bir etkiye bağlı olabileceği bildirildi.

Kadınlarda kısırlığın önlenmesi, çocuklukta başlar ve örneğin uzun vadede olumsuz sonuçları olabilecek önemsiz enfeksiyonların ihmal edilmemesi gibi ergenlik ve gençlik döneminde alınması gereken önlemler vardır.

Doğurganlığı korumak için sigara, alkol kullanımı, obezite veya aşırı zayıflık, hareketsiz yaşam tarzı ve aynı zamanda aşırı fiziksel aktivite gibi belirli risk faktörlerinden kaçınarak sağlıklı bir yaşam tarzı izlenmelidir.

Kirlilik ve toksik çevresel faktörlere maruz kalmanın da doğurganlığı tehlikeye atabileceği bilinmektedir. Son yıllarda, üreme organlarında kalıcı hasara yol açabilen cinsel yolla bulaşan bulaşıcı hastalıklarla bağlantılı hastalıklarda artış olduğu ve bunun sonucunda kısırlığın yaygınlaştığı bilinmektedir.

Kiloya dikkat etmek, kilo almamak ve çok fazla kilo vermemek de önemlidir. Hem obezite hem de aşırı zayıflık bir kadının doğurganlığını etkileyebilir. Androstenedion vücudun yağ rezervlerinde birikir, bu hormon hormonal dengeyi değiştirir ve sonuç olarak menstrüasyonun düzenlenmesini bozarak kısırlığa neden olur. Bu nedenle, ideal kiloda olmak gerekir ve bu tek başına kişinin doğurganlığını yeniden kazanması için yeterli olabileceği bildirildi.