Hakan Keleş: 10 kişiyle 1 puan iyi

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Gördükleri kırmızı kart sonucu, uzatmalar dahil 90 dakikada 10 kişi oynadıklarını kaydeden Keleş, şunları söyledi:

"Tabii ki rakibimizin girdiği pozisyonlar var. Fakat bizim yakaladığımız pozisyonlar da var. Bunları değerlendirebilseydik, oyunu koparabilirdik.

Bugün 19'uncu maçı oynadık. 11 tane deplasman, 11 puan. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız fakat iç sahada müthiş grafiği olan Adana Demirspor ile karşılaştık.

Oyun gücü çok iyiydi. Eksik kaldıktan sonra da bayağı baskılı oynadılar. Pozisyonları var ama dediğim gibi bizim de pozisyonlarımız var.

İkinci golü yakalasak oyunu koparabilirdik. Deplasmanda alınan 1 puan bizim için iyi. Şimdi önümüzde bir Galatasaray maçı var. Zor maç. Çok eksiğimiz var. Şimdi ona hazırlanacağız."