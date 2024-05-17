Süper Lig'de dev derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de dev derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Süper Lig'de şampiyon belli olabilir... İşte maçların programı.

Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı...

37. haftada Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Dev derbinin heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak.

Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazılarını okuyucuları ile buluşturacak.

İŞTE MAÇLARIN PROGRAMI

CUMA
17:00 İstanbulspor-Sivasspor: Volkan Aliakar
20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor: Eren Bozdaş

CUMARTESİ
19.00 MKE Ankaragücü-Pendikspor: Mirza Şeker
19.00 Beşiktaş-Hatayspor: Gürel Yurttaş
19.00 Başakşehir-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: Volkan Aliakar
19.00 Kayserispor-Konyaspor: Recep Çınar
19.00 Samsunspor-Alanyaspor: Eren Bozdaş

PAZAR
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Sedat Kaya / Fatih Saboviç

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