Hakan Keleş: Gücümüz bu kadardı, yetmedi

İşte Hakan Keleş'in sözleri;

"Zaman zaman ortak olduk. İyi başladık, çok fazla pozisyon vermedik ama ilk gol, 2. gol, 3. gol kendi hatalarımızda oldu. Ayağımızdaki topu rakibe verdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Seyircimize galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Eksiklerimizi çok aradık. Kaybettik, üzgünüz. Kasımpaşa maçı var, hemen toparlanıp ona hazırlanacağız"

"Galatasaray, oyun gücü ve kadro kalitesi olarak müthiş oynuyor. Bugün de iyi oynadılar. Biraz karşılık vermeye çalıştık ama olmadı. Gücümüz bu kadardı, yetmedi."

"Bizim için kötü oldu. Cezalımız yine var. Zor bizim için. Deplasmandaki maçlarımızda daha iyi oynuyoruz. Alışmamız gerekiyor yoğun trafiğe. Biraz zorluk çekeceğiz ama bu şekilde mücadele etmek zorundayız. Ama inanıyorum oyunculara."