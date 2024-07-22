Gizli servisten tarihi itiraf: Trump suikastı en önemli başarısızlığımızdı

ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminde başarısız olduklarını ifade ederek, "Eski Başkan Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimi, Gizli Servis'te on yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarısızlıktır” dedi.



ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin ardından ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'ne ifade verdi. Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer açılış konuşmasında, Cheatle'yi istifaya çağırarak, şu ana kadar suikast girişimini engelleme konusunda yaşanan başarısızlık nedeniyle kimsenin istifa etmediğini hatırlattı.

Comer, "13 Temmuz suikast girişimi ABD siyasi tarihinin en karanlık günlerinden biridir. ABD siyasetinin geldiği noktanın en çirkin yanlarını temsil ediyor: Birbirimizden nefret etmek ve aşırıcılığa tehlikeli bir dönüş. Bizler Cumhuriyetçi ya da Demokrat olmaktan önce ABD'liyiz. Eğer siyasi aidiyetlerimizi görevlerimizin ve ülke sevgimizin üstünde tutarsak, bir ülkeyi ayakta tutamayız” dedi.

"NEYİ FARKLI YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMEK AKLIMDAN HİÇ ÇIKMIYOR"

Cheatle ise, Trump'a düzenlenen suikast girişiminde başarısız olduklarını ifade ederek, "Eski Başkan Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimi, Gizli Servis'te on yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarısızlıktır. ABD Gizli Servisi Direktörü olarak teşkilatımızın herhangi bir güvenlik zafiyetinden tamamen sorumluyum. Devam eden soruşturmalarda tam olarak işbirliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cheatle, benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için "elinden geleni yapacağını" söyleyerek, "Neyi farklı yapmamız gerektiğini düşünmek aklımdan hiç çıkmıyor" açıklamasında bulundu.

Comer'in Trump'a suikast girişiminin düzenlendiği binanın çatısında neden bir ajan bulunmadığı sorusuna cevap veren Cheatle, “Tahmin edebileceğiniz gibi bu olayın üzerinden sadece dokuz gün geçti ve halen devam etmekte olan bir soruşturma var. Dolayısıyla size verdiğimiz bilgilerin doğru olduğundan emin olmak istiyorum. Hala ön inceleme yapıyoruz ve alınan kararları araştırıyoruz. Bina ziyaretin yapıldığı gün güvenlik çemberinin dışındaydı, ancak yine de soruşturma sırasında bakmak istediğimiz şeylerden biri de bu" dedi.

Comer, daha sonra Cheatle'a suikast girişimi öncesinde Trump'ın Gizli Servis'ten talep ettiği tüm kaynak ve korumanın sağlanıp sağlanmadığı sorusunu yöneltti. Cheatle ise, 13 Temmuz'daki etkinlik için o gün talep edilen kaynakların verildiğini söyledi. Cheatle, "Misyonumuz politik değil. Kelimenin tam anlamıyla bir yaşam ve ölüm meselesi" dedi.

Komite üyesi Jamie Raskin, Cheatle'ı kolluk kuvvetlerinin kalabalıkta "şüpheli" bir kişi olduğu konusunda uyarılmasına rağmen Trump'ın 13 Temmuz'da sahneye çıkmasına neden izin verildiğini sordu. Cheatle, ABD Gizli Servisi'nin bir kişinin "şüpheli" davranması ile "tehdit" olması arasında ayrım yaptığını söyleyerek, “Eğer Gizli Servis'e bir tehdit olduğuna dair bilgi verilmiş olsaydı, Gizli Servis eski başkanı asla sahneye çıkarmazdı. Bizim işimiz bu ve biz buyuz” dedi.



İfadesi sırasında istifa çağrılarına sert tepki gösteren Cheatle, "Şu anda Gizli Servis'i yönetecek en iyi kişinin ben olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, 27 yıldır teşkilatta görev aldığını ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'dan bu yana her başkanı korumaya yardımcı olduğunu söyledi.

GÜVENLİK ZAFİYETİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitingi sırasında gerçekleştirilen suikast girişimi sonucu sağ kulağından yaralanmıştı. Vurulmasının ardından kanayan kulağını tutan ve yumruğunu havaya kaldırarak tepki gösteren Trump, korumaları tarafından çembere alınarak zırhlı aracıyla olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Trump'ı yaralayan 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis'te görevli keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü. Trump, bir TV kanalına verdiği röportajda, güvenlik zafiyeti imasında bulunarak, "Biri o çatıya nasıl çıktı? Ve bu neden rapor edilmedi? Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum” demişti.