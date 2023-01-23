Fenerbahçe yeniden öne geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniye'de yeniden öne geçti.
Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac, topu kendi ağlarına yolladı.
VAR'dan kontrol edilen gol geçerli sayıldı ve Fenerbahçe 2-1 öne geçti.
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniye'de yeniden öne geçti.
Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac, topu kendi ağlarına yolladı.
VAR'dan kontrol edilen gol geçerli sayıldı ve Fenerbahçe 2-1 öne geçti.
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