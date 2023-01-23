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Fenerbahçe yeniden öne geçti

Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 21:58
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Glumac kendi kalesine attı, Fenerbahçe yeniden öne geçti

Fenerbahçe yeniden öne geçti
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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniye'de yeniden öne geçti.

Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac, topu kendi ağlarına yolladı.

VAR'dan kontrol edilen gol geçerli sayıldı ve Fenerbahçe 2-1 öne geçti.

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