Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli ve 10 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da polis tarafından yapılan operasyonda 10 kaçak göçmen ile 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli ve 10 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında "Bağcılar'a bir kamyon dolusu kaçak göçmen geldi" şeklinde paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Paylaşımda yer alan araç ve şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, Esenler ilçesinde tespiti yapılan adrese gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığını organize eden ve aracı kullanan A.A.D.(51) isimli şahıs, araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Ayrıca olayda yer aldığı belirlenen kaçak göçmenlerin barındırıldığı, tespiti yapılan ve şok evi diye tabir edilen evde 10 kaçak göçmen yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken, yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili gerçekleştirilen işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

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