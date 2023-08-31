Saray'ın dakika başı harcaması 2 emekli maaşı yapıyor

Emeklilerrr... Ölmezseniz, diğer seçimlerde iyi düşünürsünüz artık. CHP’li Ali Mahir Başarır Saray’ın harcamalarını açıklayarak, Saray’ın dakikalık harcamasının 2 emekli maaşı yaptığını vurguladı.

KAYNAK: ANKA
Saray'ın dakika başı harcaması 2 emekli maaşı yapıyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ek ödeneklerle birlikte yaklaşık yüzde 100 oranında artırıldığını ve 10 milyar 877 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Başarır “Saray saatte 110 bin, günde 28 milyon, ayda 845 milyon lira harcıyor" dedi.

Devamında ise Başarır, Saray’ın dakikalık harcamasını 2 emekli maaşı yaptığı açıkladı, CHP’li vekil şöyle konuştu:

Saray’ın dakikalık harcamalarının iki emekli maaşı olduğunu söyledik 15 bin lira. Haziran ayında Temmuz ayında iki buçuk emekli maaşına yükselmiş 18 bin lira olmuş. 1 dakikada 15 bin lira harcıyor beyefendimiz sarayında. 1 saatte 900 bin lira harcıyor sarayımızda. 1 günde 21 milyon harcıyor sarayımızda, 1 ayda 647 milyon lira harcıyor. 1 ay sonra, artı 3. 18 bin lira. Artı 200 bin lira. Artı 7, artı 198 milyon. Şimdi bana birisi bu utanmazlığı anlatabilir mi? Haziran ayındaki senin giderin bu, temmuzda bu hale gelmiş. Memura zam yapabilirmiş.

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Yapma ya Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ne kadar vicdanlısın. Daha utanç verici bir tablo var. Biz bu seçimde kullanılan para ve milyarların bizim cebimizden çıktığını söyledik. Saray açıklamadı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe idarelerinin kurumsal sınıflandırma tablosunu yayınlıyor. Dün bunu yayınladı ama bugün kaldırmış, neden kaldırmış biliyor musunuz? Meclis kapanmadan önce ek bütçe istediler, evet. Ek bütçede ne yaptı? Biz maalesef ki beyefendiye 640 milyon ek bir zam yaptık. Ne olması lazımdı? Cumhurbaşkanlığının bütçesi 5 milyar 62 milyon civarında olması lazımdı.

Ne olmuş beyefendinin bütçesi 10 milyar 877 milyon lira. Yahu bu yüzde 100 bir artış. Bir dakika beyefendi. Bu Meclis sana 600 milyon civarında ek ödenek verdi. Ne oldu da 1 ayda senin 5 milyar lira olan ödeneğin yaklaşık 11 milyara çıktı. Sen bu parayı nerede harcayacaksın? Evet, işte o kirli trollerin attığı mesajlar, o sosyal medya giderleri, uçak giderleri, o seçim bütçesinde dağıtılan market kartları. O dağıtılan paralar bence bu. 5 milyar.

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