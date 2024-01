Göçmen sorunu ABD’yi iç savaşa sürüklüyor. 25 vali Biden’a karşı ayaklandı

Meksika sınırına kaçak göçmenlerin ABD’ye girişini engellemek için dikenli tel yerleştiren Teksas Valisi, Yüksek Mahkeme'nin kararına uymadı ve ABD sınır devriyesine de izin vermedi. Olayların ardından ABD'deki 25 eyalet Joe Biden yönetimine karşı çıkarak Teksas'a destek bildirisi yayınladı. Oklahoma Valisi Kevin Stitt ise devam eden sınır anlaşmazlığında Teksas'a destek amacıyla Ulusal Muhafızlarını Meksika sınırına yardıma göndereceğini bildirdi.

Stitt Fox TV'ye yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm Cumhuriyetçi valilere çağrısı üzerine, düzensiz göçmenlerin geçişini engelleme konusunda Washington yönetimiyle ters düşen Teksas'ın “yanında olduklarını" açıkladı. Vali Stitt, sınır güvenliği için Teksas'a daha önce de Oklahoma Ulusal Muhafız Birliği'nden destek gönderdiğini hatırlattığı açıklamasında, gerekli yönlendirmeleri yaptığını, "birliklerin hareket için hazırlandığını" duyurdu.

Teksas Valisi Greg Abbott ise "Anayasal hakkımızı korumak için 25 eyaletten muhafızlar hakkımızı korumak için geliyor. Eyalet güçleri ile hükümet güçleri arasında çatışma ihtimaline mümkün olduğunca hazırlıklı olacağız. Yasadışı girişleri engellemek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi

"PATRONLARINA İTAAT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bizzat Teksas sınırına giderek inceleme yaptığını aktaran Stitt, "Sınır görevlilerinin bile kafaları karışık. Bunlar iyi Amerikalılar ve patronlarına itaat etmeye çalışıyorlar ama bu politikayı da kabul etmiyorlar." dedi.

ABD 2024 başkanlık yarışından Donald Trump lehine çekildiğini açıklayan Florida Valisi Ron DeSantis de X hesabındaki paylaşımında, "Anayasa gerçekten eyaletleri kendilerini bir işgale karşı savunma konusunda güçsüz bıraksaydı, ilk başta onaylanmazdı ve Teksas birliğe (federal yönetime) asla katılmazdı." ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN ÇAĞRI

Trump'ın ülkedeki tüm Cumhuriyetçi valilere, ulusal muhafızlarını sınıra göndererek Texas'a destek vermeleri çağrısı üzerine, 25 Cumhuriyetçi vali dün ortak bir bildiriyle, Biden yönetimini sınır krizi karşısında "halkı terk etmekle" suçlayarak Teksas Valisi Gregg Abbott'a desteğini açıkladı.

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararı nedeniyle Teksas Valisi Abbot ile Biden arasındaki anlaşmazlık tırmandı. Salı günü, mahkeme kararına rağmen, Teksas Ulusal Muhafızları ABD sınır devriyesinin işini yapmasına engel olarak dikenli telleri yerleştirmeye devam etti.

ABD ULUSAL MUHAFIZ NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızları (İngilizce: National Guard of the United States), Amerika Birleşik Devletleri'nin her eyaleti, Guam, ABD Virgin Adaları, Porto Riko ve başkent Washington, DC bölgelerinde hem eyalet hem de federal hükümete bağlı olan rezerve kuvvetleri olarak bulunur. Ulusal Muhafızlar ülkenin iç güvenliğini sağlamak, büyük çaplı toplumsal olaylara müdahale etmek ve doğal afetlerde yardım etmekle görevli olup 2003 yılından itibaren de ülke dışında da görev yapabilmektedirler.

BIDEN’DAN TEXAS’A 24 SAATLİK ÜLTİMATOM

ABD Başkanı Biden ise ABD Yüksek Mahkemesi kararına uyması ve sınır devriye görevlerini federal hükümete devretmesi için Texas'a 24 saatlik bir zaman tanıdı ve bu karara uyulmazsa sonuçlarına katlanılacağı konusunda uyarı yaptı. Biden'in verdiği süre bu gece yarısı bitecek.

ABD Başkanı Biden'ın isterse Ulusal muhafız birliğine, bir nevi kayyum ataması gibi el koyabilme yetkisi bulunuyor.