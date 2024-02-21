Göğsü yumuşatır. Balgam söktürür. Bronşitte faydalıdır. İşte dikkat çeken ot

Doğa, sağlığımız için önemli olan pek çok bitki sunuyor. Bunlardan biri de sığırkuyruğu otu. Bu ot, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarında göğsü rahatlatan ve balgamı temizleyen bir etkiye sahip.

Sığırkuyruğu otu nedir?

Sığırkuyruğu otu, sıracagiller familyasına ait, yüksek ve tüylü bir bitkidir. Bir veya iki yıl yaşayabilir. Yaprakları bitkinin tabanında toplanır. Çiçekleri sarı veya kırmızımsı renkte olup, çabuk dökülür. Yurdumuzda 200'e yakın türü bulunur. Büyüksığırkuyruğu adlı türünün içinde; şeker, uçucu ve sabit yağ, müsilaj, reçine, saponin ve renk veren maddeler vardır.

Bronşit nedir?

Bronşit ise, bronşların iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bronşlar, akciğerlere hava taşıyan borulardır. Bronşit, mikroplar, sigara veya alerjenler gibi nedenlerle bronşlarda mukus ve hırıltı oluşmasına yol açar. Bu da bronş duvarlarının şişmesine ve kalınlaşmasına (ödem) neden olur. Böylece hava akışı zorlaşır ve balgam üretimi artar. Bronşitli kişiler soluk renkli ve yoğun balgam çıkarırlar. Bronşit, yaşa, hastalık öyküsüne ve mevsime göre farklı türlerde görülebilir.

Bronşitin belirtileri şunlardır:

Sürekli öksürmek

Boğazda balgam (mukus) birikmesi

Ateşlenmek

Kilo vermek ve iştahsız olmak

Nefes almada güçlük, hırıltı ve göğüste sıkışma hissetmek

Karın ağrısı duymak

Sarı, gri veya yeşil renkli koyu balgam çıkarmak

Yorgun ve bitkin olmak