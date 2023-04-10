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  • Gökhan Alkan'dan partnerine övgü dolu sözler: Burcu’nun ismini duyunca sete koşa koşa giderim

Gökhan Alkan'dan partnerine övgü dolu sözler: Burcu’nun ismini duyunca sete koşa koşa giderim

Kanal D’de yayınlanan ‘Kraliçe’de rol alan Gökhan Alkan, partneri Burcu Özberk hakkında “Harika bir insan ve harika bir partner. Birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Onun ismini görünce sete koşa koşa giderim.” dedi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:55
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Gökhan Alkan partnerini övdü. "Burcu’nun ismini duyunca sete koşarak giderim"

Gökhan Alkan'dan partnerine övgü dolu sözler: Burcu’nun ismini duyunca sete koşa koşa giderim
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Başrollerini Burcu Özberk, Selin Şekerci ve Özgün Karaman ile paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi 'Kraliçe'de 'Ateş Akça' karakterine hayat veren Gökhan Alkan, önceki gün Levent'te kuaföründen çıkarken görüntülendi.

Oyuncu, partneri Burcu Özberk’e övgüler yağdırarak şunları söyledi: “Onun için ne desem az! Harika bir insan ve harika bir partner. Çok iyi anlaşıyoruz ve birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Onun ismini görünce sete koşa koşa giderim.”

Alkan, “Kraliçe” dizisine dair ise “Çok severek kabul ettiğim bir iş oldu. Türkiye’nin en büyük kanalında bu dizi ile seyirci ile buluşmak ayrı bir keyif. Ateş karakterini çok sevdim. Onda kendimden de bazı özellikler buldum. Hayat enerjisi ve çalışmayı çok sevmesi hoşuma gidiyor” açıklamasını yaptı.

BASKETBOL KONUSUNDA EKİLMEMİŞ TARLAYDIM

Gökhan Alkan, “Kraliçe” için 10 ders basketbol eğitimi aldığını da söyledi: “Yapımcılarla ilk görüşmemizde, ‘Basketbol konusunda beni ekilmemiş tarla gibi düşünün’ demiştim. İyi bir basketbol izleyicisiyim. Ama basketbol oynama konusunda hiç tecrübem olmamıştı. Onun için ders aldım ve rolüme iyi bir şekilde hazırlandım.”

Alkan, Kobe Bryant ve Michael Jordan hayranı olduğunu belirtti.
 

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