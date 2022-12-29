29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'dan çok sert tepki. Otyakmaz verdi veriştirdi

Sivasspor'dan çok sert tepki. Otyakmaz verdi veriştirdi

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray'a yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 19:52
Takip Et

Otyakmaz verdi veriştirdi. Sivasspor'dan çok sert tepki

Sivasspor'dan çok sert tepki. Otyakmaz verdi veriştirdi
+
Aa
-

Zeminden dolayı üzgün olduğunu, bunun çaresini en kısa sürede bulacaklarını belirten Otyakmaz, şunları söyledi:

"Maçın ikinci yarısında daha iyi oynadık. Ama maalesef maça damga vuran hakem hataları oldu.

Türkiye'deki tüm futbolseverlerin hiçbiri bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlayamadı. Biz de anlayamadık.

VAR'da Özgüç Türkalp varmış. 20 yıldır bu adamı duymaktan bıktık. Emekliliği gelmiyor mu bunun?

Federasyondan bu golün neden verilmediğinin açıklamasını en üst düzeyde isteyeceğim.

Hakem beğendiğim bir hakemdi. Ama bugünkü kararları hiç hoşuma gitmedi.

Hakemler aynı tas aynı hamam devam ediyor."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
2
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
4
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
5
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
6
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
7
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat 1918–1923
﻿Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat 1918–1923
﻿Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat 1918–1923
﻿Otomobil rögar çukuruna düştü
﻿Otomobil rögar çukuruna düştü
﻿Otomobil rögar çukuruna düştü
﻿Kars'ta kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
﻿Kars'ta kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
﻿Kars'ta kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
﻿İsrail'de Netanyahu hükümeti göreve başladı   
﻿İsrail'de Netanyahu hükümeti göreve başladı   
﻿İsrail'de Netanyahu hükümeti göreve başladı   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.