Sivasspor'dan çok sert tepki. Otyakmaz verdi veriştirdi

Zeminden dolayı üzgün olduğunu, bunun çaresini en kısa sürede bulacaklarını belirten Otyakmaz, şunları söyledi:

"Maçın ikinci yarısında daha iyi oynadık. Ama maalesef maça damga vuran hakem hataları oldu.

Türkiye'deki tüm futbolseverlerin hiçbiri bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlayamadı. Biz de anlayamadık.

VAR'da Özgüç Türkalp varmış. 20 yıldır bu adamı duymaktan bıktık. Emekliliği gelmiyor mu bunun?

Federasyondan bu golün neden verilmediğinin açıklamasını en üst düzeyde isteyeceğim.

Hakem beğendiğim bir hakemdi. Ama bugünkü kararları hiç hoşuma gitmedi.

Hakemler aynı tas aynı hamam devam ediyor."