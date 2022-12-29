Sivas'ta ortalık bir anda karıştı. Tartışmalı karar

Maçın ilk yarısındaki tek golü 27. dakikada Mertens attı.
Maçın 44. dakikasında bir ikili mücadelede Boey'in kramponu Ulvestad'ın kafasının üstüne geldi. Futbolcu yerde kalırken, hakem sarı kart gösterdi. Kafasında kanama meydana gelen Ulvestad oyuna kafası sarıldıktan sonra devam etti.
Sivassporlular bu pozisyonda kırmızı kart göstermesi gerektiğini ileri sürerek hakeme itiraz etti.
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