Gonca Vuslateri normalde Bursasporlu olduğunu belirtmeden geçmedi. 'Yaşamımda ilk kez' notunu düştü

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla da beğeni kazanan Gonca Vuslateri, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Paylaştığı birbirinden özel karelerle takipçilerini de gündelik hayatına ortak eden Vuslateri bu defa izlemeye gittiği futbol maçına dair kareler aktardı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını tribünden izleyen ve başına taktığı Fenerbahçe şapkasıyla takipçilerinin karşısına çıkan Vuslateri ilk defa maç izlemeye gittiğini eklemeyi de ihmal etmedi.

Maç atmosferinin kendisini çok etkilediğini ve yaşadığı deneyimden memnun kaldığını söyleyen Vuslateri şu notu düştü:

"Yaşamımda ilk kez maça gittim. Üfff ne bağırmak, ne sevinmek, ne coşmak. Ben Bursasporluyum normalde, ama her takımın maçında görünebilirim artık.

Çok zevkliymiş. Bugün Fenerliydim, ayağım uğurlu geldi

Siz ne yaptınız?"