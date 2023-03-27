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  • Oyuncu Gonca Vuslateri Muharrem İnce'yi fena bombaladı. ''Pozitif baktığım o günlerin...''

Oyuncu Gonca Vuslateri Muharrem İnce'yi fena bombaladı. ''Pozitif baktığım o günlerin...''

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile ilgili bomba bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:24
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Gonca Vuslateri Muharrem İnce'yi fena bombaladı.

Oyuncu Gonca Vuslateri Muharrem İnce'yi fena bombaladı. ''Pozitif baktığım o günlerin...''
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Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Şu ana kadar Muharrem İnce ve Sinan Oğan, 100 bin imza toplayarak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan sonra adaylığı kesinleşen isimler oldu.

MUHALİFLER İNCE'NİN ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR

İnce'nin adaylığı bir süredir tartışma konusu. İnce'ye çağrı yapan muhalifler, adaylıktan çekilip Kılıçdaroğlu'nu desteklemesini istiyor. Ancak İnce aday olma konusunda ısrarcı.

GONCA VUSLATERİ'NDEN BOMBA PAYLAŞIM

Adaylıktan çekilmeyen İnce ile ilgili bir yorum yapan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri sert sözler kullandı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Vuslateri, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım…

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