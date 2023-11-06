Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisiyle mutfağa girdi. "Hamur açıldı, ben de saçıldım"

Hamile olduğunu duyuran Gonca Vuslateri, mutfağa girdi adını sır gibi sakladığı sevgilisiyle pizza yaptı.

Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisiyle mutfağa girdi. "Hamur açıldı, ben de saçıldım"

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını duyuran 37 yaşındaki oyuncunun, üç aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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"GELENE 'GİT' DEMİYORUM"

Daha önce yaptığı "Anne olmayı hiç istemedim" açıklamasıyla gündeme gelen oyuncu yaşadığı süreci şöyle anlatmıştı:

"Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. 'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim. Sadece gelene 'git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş, annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım."

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"SEVGİLİM ÜNLÜLÜK İŞİNDE DEĞİL"

Sevgilisi hakkında bilgi vermeyen ünlü isim, "Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'bu adam' dediğim. Hâlâ da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı... Ne isterse o!" ifadelerini kullanmıştı.

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YAKINDA EVLENECEK

Doğum yapmadan önce nikâh masasına oturacağını belirten Vuslateri, "Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir, olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım" şeklinde konuşmuştu.

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"HAMURU ÜSTÜME BAŞIMA BULAŞTIRDIM"

Yoğun ve yorucu bir hafta geçiren Gonca Vuslateri, son olarak ev halini takipçileriyle paylaştı. "Birkaç gündür kelimelerle tarif edilemeyecek kadar motivasyonumu düşüren şeyler üst üste geliyor" diyen oyuncu, çareyi mutfağa girmekte buldu.

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Sevgilisi pizza hazırlarken ona yardım eden Vuslateri, "O sırada mutfakta sevgilim pizza yapıyordu. Hamuru açmayı denedim, biraz stresim gider diye. Hamur açıldı, ben de saçıldım. Üstüme başıma bulaştırdım. Kelimeler gibi. En zor şey artık galiba sevmek. En çok da iki kelimeyle kıymetli: eskisi gibi" notu ile mesajını yazdı.

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