Gönüllü eczacılardan depremzedelere ilaç hizmeti

İHA’nın haberine göre; Aydın Eczacı Odası üyesi 11 gönüllü eczacı, Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak amacıyla afet bölgelerinde kurulan sahra eczanelerinde vatandaşlara ilaç hizmeti sunduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle Türkiye'de asrın felaketi yaşanırken 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkileyen deprem, ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacını da ortaya çıkardı.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren ilaç desteği için harekete geçen Aydın Eczacı Odası, topladığı bir tır dolusu ilaç yardımını afet bölgesine ulaştırdı. İlaçların ardından oda üyeleri ve gönüllü eczacılar da bölgeye giderek depremzedelere eczacılık hizmeti sunmaya başladı.

Bölgede çalışmalar aralıksız devam ederken, afet bölgelerinde ilaç hizmeti veren gezici konteyner eczanelerinin yanı sıra geniş kapasiteli sahra eczaneleri de kuruldu. Bu çerçevede Aydın'dan afet bölgesine giden Aydın Eczacı Odası üyelerinden 11 gönüllü eczacı ise vatandaşların yaralarını sarmak için mücadele veriyor.

Türk Eczacıları Birliği tarafından kurulan 25 gezici eczaneden biri olan Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan Türk Eczacıları Birliği Sahra Eczanesi'nde vatandaşlara ilaç ve eczacılık hizmeti sunan Aydınlı eczacılar canla başla çalışmaya devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan şunları belirtti:

“Yaşadığımız deprem felaketinden sonra milletçe kenetlendik ve yardım seferberliğine koştuk. Bölgede arama kurtarma yanında temel ihtiyaçların karşılanması da büyük önem arz ediyordu. Bu ihtiyaçların başında da ilaç geliyor. Deprem bölgesinde eczanelerin yıkılması, ağır hasarlı hale ya da eczacıların depremzede haline gelmesi gibi nedenlerle ilaç ve eczacılık hizmeti verilemez hale gelmişti. Bizler de eczacılar olarak ilk günden itibaren Türk Eczacıları Birliği organizasyonu ile ülkemizin her yanından eczacıların ecza depoları aracılığı ile bağışladığı ilaç, bebek maması ve medikal malzemeleri ihtiyacı olanlara sunmak üzere sahadayız. Türk Eczacıları Birliği tarafından Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Hatay'da toplam 25 gezici eczane kuruldu. Bu eczanelerde Türkiye genelinden gelen gönüllü eczacı ve eczacı teknisyenleri dönüşümlü olarak görev alıyor. Aydın Eczacı Odası üyesi 11 gönüllü eczacı olarak bizler de bu hafta boyunca Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesi bahçesinde Türk Eczacıları Birliği tarafından kurulan eczanede hastalarımıza şifa sunmaya, depremin yaralana bir nebze de olsa merhem olmaya çalışacağız. Deprem nedeniyle evi yıkılan ya da ağır hasarlı hale gelen vatandaşlarımızın evlerinde kalan şeker, tansiyon, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıklarına yönelik ilaçlar, ya da soğuk algınlığı ve ağrı kesici gibi basit ilaçlar, hastane tarafından reçete edilen ilaçlar yanında yetişkin hasta bezleri, çocuk bezleri, çocuk mamaları gibi ihtiyaçları bu eczanelerden ücretsiz olarak karşılanıyor. Burada olmaktan, bu zor zamanda halkımıza bir nebze de olsa destek olabilmekten çok mutluyuz. Mesai kavramı olmaksızın günde on beş, on altı saat özveriyle çalışıyoruz. Şartlar kolay değil, ama yıkılan evinde kalan tansiyon ilacını, kalp ilacını aldığında bir teyzemin, ya da maması biten bebeğinin mamasını aldığında bir annenin yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer. Ümidimiz bir an önce normale dönülüp bize ihtiyacın kalmaması, ancak ihtiyaç olduğu sürece sahada ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz”