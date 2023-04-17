Google Chrome acil durum düğmesine bastı. Hemen harekete geçin

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google kısa süre önce Chrome için acil durum güvenlik güncellemesi yayınladı.

Yazılım devi, Android ve web sürümünü etkileyen güvenlik açığına karşı kullanıcılarını mümkün olan en kısa sürede güncellemeyi yüklemeye çağırdı.

Google tarafından paylaşılan bilgiye göre son Chrome güncellemesi, aktif olarak kullanılan bir güvenlik sorununu gideriyor. CVE-2023-2033 olarak tanımlanan bu açık, üçüncü taraf araştırmacıların keşfi sonrasında giderildi.

Yeni güvenlik güncellemesinde bir diğer açık daha giderildi. Fakat Google, ikinci güvenlik sorununun detaylarını paylaşmadı. Son paketler Chrome masaüstünde 112.0.5615.121 ve Android’de ise 112.0.5615.100 veya 112.0.5615.101 sürümüyle dağıtıma çıktı.

Masaüstü Chrome kullanıcıları Menü > Yardım > Chrome Hakkında’yı seçerek veya adres çubuğuna chrome://settings/help yazarak tarayıcılarını güncelleyebilir.