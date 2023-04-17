Google Chrome acil durum düğmesine bastı. Hemen harekete geçin

Google, Chome’daki iki kritik güvenlik açığını gidermek için güncelleme getirdi.

Google Chrome acil durum düğmesine bastı. Hemen harekete geçin

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google kısa süre önce Chrome için acil durum güvenlik güncellemesi yayınladı.

Yazılım devi, Android ve web sürümünü etkileyen güvenlik açığına karşı kullanıcılarını mümkün olan en kısa sürede güncellemeyi yüklemeye çağırdı.

Google tarafından paylaşılan bilgiye göre son Chrome güncellemesi, aktif olarak kullanılan bir güvenlik sorununu gideriyor. CVE-2023-2033 olarak tanımlanan bu açık, üçüncü taraf araştırmacıların keşfi sonrasında giderildi.

google-chromedan-guvenligi-ikiye-katlayacak-ozellik-2.jpg

Yeni güvenlik güncellemesinde bir diğer açık daha giderildi. Fakat Google, ikinci güvenlik sorununun detaylarını paylaşmadı. Son paketler Chrome masaüstünde 112.0.5615.121 ve Android’de ise 112.0.5615.100 veya 112.0.5615.101 sürümüyle dağıtıma çıktı.

Masaüstü Chrome kullanıcıları Menü > Yardım > Chrome Hakkında’yı seçerek veya adres çubuğuna chrome://settings/help yazarak tarayıcılarını güncelleyebilir.

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı