Google Chrome yeni özelliğini paylaştı. Kullanıcılara büyük kolaylık

Google Chrome kullanıcılarını memnun edecek yeni özelliğini duyurdu.,

Google Chrome yeni özelliğini paylaştı. Kullanıcılara büyük kolaylık

Dev arama motoru Google Chrome kendisini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Erişilebilirlik güncellemesini Google Chrome kullanıcılarına sunmayı planlıyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google Chrome artık URL'lerinizdeki yazım hatalarını kontrol edecek ve ne demek istediğinizi düşünerek, önerilen web sitelerini görüntüleyecek.

Özelliğin önce masaüstüne, ardından da önümüzdeki aylarda mobil cihazlara geleceği bildirildi.

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HARİTALARA DA YENİ BİR GÜNCELLEME

Google Haritalar'a tekerlekli sandalyeyle erişilebilen simgesini herkes tarafından görülebilir hale getiren kullanışlı bir güncelleme daha gelecek.

Daha önce böyle bir durum söz konusu değildi, çünkü bir yerin basamaksız bir girişi olup olmadığını görmek için Google Haritalar'ın Erişilebilir Yerler özelliğini seçmeniz gerekiyordu.

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